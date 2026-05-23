Người cha bật khóc ở tòa, nghẹn lòng hỏi con trai: ‘Sao không làm nghề chân chính?’

Từ công việc phiên dịch đến mắt xích của đường dây lừa đảo

Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Minh Dũng (SN 1992, trú xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” diễn ra tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ngay từ sáng sớm, bố mẹ và người thân của bị cáo đã bắt xe từ Thanh Hóa vào Nghệ An để dự phiên tòa.

Ngồi lặng lẽ ở hàng ghế phía dưới, bà L.T.T (SN 1971, mẹ của Dũng) liên tục lau nước mắt khi nhìn thấy con trai sau nhiều tháng xa cách. Người phụ nữ ấy có lẽ chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày phải chứng kiến con mình đứng trước bục khai báo với tư cách bị cáo trong một vụ án lừa đảo xuyên quốc gia.

Lê Minh Dũng thời điểm bị bắt giữ.

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, Lê Minh Dũng làm quản lý và phiên dịch tại một công ty do A Siêu (người Đài Loan) điều hành, đặt trụ sở tại thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng ( Campuchia ). Đây là tổ chức chuyên thực hiện các hành vi lừa đảo qua mạng nhằm vào người Việt Nam.

Các đối tượng trong công ty này hoạt động có tổ chức, phân chia vai trò rất cụ thể. Một nhóm đảm nhận việc gọi điện tiếp cận bị hại, nhóm khác giả danh công an, cán bộ điều tra hoặc cơ quan nhà nước để tạo sức ép tâm lý, buộc bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do chúng kiểm soát.

Theo cơ quan tố tụng, toàn bộ hệ thống hoạt động như một “doanh nghiệp” thực thụ. Hằng ngày, các đối tượng họp bàn, tổng kết số tiền chiếm đoạt được và khen thưởng cho những “nhân viên” lừa đảo thành công. Tiền lương và hoa hồng của các thành viên đều được chi trả từ số tiền chiếm đoạt của các bị hại.

Lê Minh Dũng tại cơ quan Công an.

Trong đường dây này, Dũng giữ vai trò hỗ trợ quản lý và phiên dịch cho ông chủ người nước ngoài. Dù không trực tiếp gọi điện hay giả danh cán bộ để lừa đảo, nhưng bị cáo biết rõ công ty đang thực hiện hành vi phạm pháp và vẫn tham gia hỗ trợ vận hành.

Cơ quan điều tra xác định, Dũng đã giúp sức tích cực cho A Siêu và đồng phạm trong vụ lừa đảo bà Vũ Thị Dung (trú tỉnh Khánh Hòa), chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng. Riêng số tiền Dũng hưởng lợi bất chính trong vụ án này là hơn 73 triệu đồng.

Đáng chú ý, trước khi bị xét xử tại Việt Nam, tháng 7/2025, Dũng từng bị Tòa án sơ thẩm tỉnh Svay Rieng (Campuchia) tuyên phạt 10 tháng tù về tội “Âm mưu tàng trữ vũ khí trái phép”.

Lời chất vấn của người cha khiến phòng xử nghẹn lòng

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Dũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Dũng khai rằng ban đầu sang Campuchia làm việc đổi tiền tại casino. Sau đó được A Siêu mời về công ty làm phiên dịch và hỗ trợ quản lý.

“Bị cáo chỉ làm công việc phiên dịch, quản lý và báo cáo tình hình cho ông chủ chứ không trực tiếp tham gia lừa đảo. Mỗi tháng bị cáo được trả lương khoảng 1.000 USD”, Dũng trình bày trước tòa.

Bị cáo Lê Minh Dũng tại tòa.

Bị cáo cho biết, trong thời gian làm việc tại công ty này vẫn nhiều lần trở về Việt Nam thăm gia đình rồi quay lại Campuchia làm việc bình thường. Khi được nói lời sau cùng, Dũng mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa sai và làm lại cuộc đời.

Nếu như phần xét hỏi diễn ra khá nhanh bởi bị cáo thành khẩn khai báo, thì khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động nhất lại đến vào giờ nghị án.

Ngồi phía dưới phòng xử, ông L.M.H. (bố của bị cáo) không giấu được sự đau đớn khi nghe đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án nghiêm khắc đối với con trai. Người đàn ông lam lũ ấy nhiều lần bật khóc.

Trong khoảnh khắc được phép phát biểu, ông quay lên nhìn con trai rồi nghẹn ngào chất vấn: “Tại sao con lại chọn công việc đó? Tại sao không chọn nghề chân chính mà làm?”.

Những câu hỏi giản dị nhưng đầy day dứt của người cha khiến cả phòng xử lặng đi. Không ai trả lời được câu hỏi ấy ngoài chính bị cáo.

Trước ánh mắt đau đớn của cha mẹ, Lê Minh Dũng chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Suốt phiên tòa, bị cáo liên tục nói lời xin lỗi bố mẹ và người thân.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Dù không trực tiếp thực hiện các cuộc gọi lừa đảo, nhưng Dũng là người giúp sức tích cực cho hoạt động của cả đường dây.

Bố mẹ Dũng nhiều lần rơi nước mắt khi con trai khai nhận hành vi phạm tội.

Theo tòa, bị cáo biết rõ tính chất phạm pháp của công ty nhưng vẫn tham gia quản lý, phiên dịch và hỗ trợ hoạt động của tổ chức này nhằm hưởng lợi từ tiền phạm tội.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình bồi thường một phần thiệt hại cho bị hại. Quá trình giải quyết vụ án, gia đình Dũng đã bồi thường gần 300 triệu đồng cho bị hại. Người bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Minh Dũng 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này, trước đó, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã xét xử nhiều bị cáo khác trong cùng vụ án. Trong đó, bị cáo Võ Hoàng Minh Tuấn bị tuyên mức án cao nhất là 20 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 4 đến 15 năm tù tùy theo vai trò và mức độ phạm tội.

Ngoài án phạt tù, tòa buộc các bị cáo liên đới bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định pháp luật.