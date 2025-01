Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bước đầu xác định người này tên Nguyễn Thanh Bình (còn gọi là "Bình con”), 53 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, thành phố Nha Trang. Kiểm tra chiếc Mercedes biển số 79A-333.64 do ông Bình sử dụng, Công an thu giữ một cây kiếm mà ông này dùng đe dọa nữ công nhân còn để trên xe. Công an thành phố Nha Trang đang tiếp tục thu thập, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công viên bờ biển đường Trần Phú nơi xảy ra sự việc

Trước đó, chiều 11/1, chị Đặng Thị Mỹ Hòa, sinh năm 2002 là nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang đến Công an phường Lộc Thọ trình báo vụ việc. Khoảng 15 giờ 10 phút cùng ngày, chị đang chăm sóc, trang trí hoa tại công viên cạnh Tháp Trầm Hương, gần đường Trần Phú, phường Lộc Thọ thì một người đàn ông đi xe ô tô con dừng lại và bẻ hoa. Bị chị Hòa nhắc nhở, người này có hành vi chửi bới, xúc phạm chị Hòa. Chưa hết, người này quay lại xe ô tô mở cốp sau lấy cây kiếm, chạy đến thách thức, đe dọa chị Hòa. Thấy vậy, người phụ nữ đi cùng ông Bình đến can ngăn, giữ lấy cây kiếm và đẩy ông Bình lên xe ô tô. Ông Bình tiếp tục lấy một chai nước suối từ trong xe ném về hướng nhân viên của công ty rồi điều khiển ô tô chở người phụ nữ bỏ đi.

Cây kiếm đã bị Công an tạm giữ

Được biết, ông Nguyễn Thanh Bình đang là chủ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, năng lượng. Ông này từng có tiền án, tiền sự và được một tạp chí tặng danh hiệu “doanh nhân thành đạt”.