Người bố nhảy xuống giếng sâu 35m cứu con rồi mắc kẹt kể điều may mắn giúp 2 bố con trụ được hàng giờ

Sự việc anh Đặng Bảo Duy (SN 1985, ở TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) và con gái là cháu Đặng Ly Ly (SN 2016) bị mắc kẹt dưới giếng sâu 35m tại nhà suốt gần 2 tiếng đồng hồ đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Được biết, cháu Ly trong lúc vui chơi đã bị ngã xuống giếng. Thấy vậy, anh Duy nhảy xuống cứu con nhưng bị mắc kẹt lại.

Kể lại sự việc trên báo Dân Trí, anh Duy cho biết vào trưa ngày 17/5, gia đình anh tổ chức giỗ bố nên họ hàng đến rất đông. Trong lúc người lớn đang ăn uống ở trong nhà thì cháu Ly cùng bạn chơi ở sân sau. Đến 13 giờ 30 phút, anh Duy nghe tiếng kêu lớn từ phía sau nhà nên vội chạy ra thì phát hiện con gái vừa bị rơi xuống giếng. Lập tức, người bố túm lấy sợi dây trên miệng giếng rồi nhảy xuống cứu con.

Giếng sâu nơi bố con anh Duy mắc kẹt. (Ảnh: Người lao động)

Tuy nhiên, do chịu sự va đập liên tục vào thành giếng trong quá trình nhảy xuống nên anh Duy bị thương, không thể leo lên lại. Khi xuống giếng, anh vội ôm lấy cô con gái đang vùng vẫy, đồng thời trấn an bé. Người đàn ông kể, điều may mắn là mực nước trong giếng chỉ hơn 1m nên 2 bố con mới trụ được hàng giờ.

Anh Duy kể thêm, khi ở dưới giếng khoảng 30 phút thì lượng oxy bắt đầu cạn dần. 2 bố con rơi vào cảm giác lơ mơ, không tỉnh táo. Anh Duy cố gắng bế con gái ngồi trên cổ mình, động viên bé hít thở đều để duy trì sự sống.

Nhiều người đã xuống giếng để cứu 2 bố con nhưng chưa đến nơi đã phải quay lên vì lượng oxy rất ít, không gian thì tối om. Trong lúc chờ lực lượng chức năng, người nhà đã dùng một ống nhựa lớn rồi bật quạt thổi vào, dẫn luồng gió cho 2 bố con thở. Gần 2 tiếng dưới giếng, anh Duy đã nghĩ đến những điều xấu nhất. Song nghe tiếng khóc của con gái, người đàn ông cố gắng gượng, không để bản thân bị mất ý thức.

Bố con anh Duy được đưa lên an toàn sau gần 2 tiếng mắc kẹt.

Rất may sau đó, lực lượng chức năng đã đưa 2 bố con lên an toàn vào lúc 15 giờ 25 phút. Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thông tin, anh Duy bị rạn xương vai, chấn thương vùng cổ còn cháu Ly bị gãy xương đùi, đã được phẫu thuật.

Trước đó, báo Người Lao Động cho hay, sau khi nhận tin báo về vụ việc bố con anh Duy bị mắc kẹt dưới giếng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã lập tức điều 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chở phương tiện cùng 17 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường để tổ chức cứu nạn.

Lực lượng chức năng xác định, giếng sâu 35m, đường kính 1m, mức nước sâu 1m; 2 nạn nhân còn sống nhưng bị đa chấn thương, tinh thần không ổn định. 2 nạn nhân có thể tử vong nếu không được cung cấp dưỡng khí kịp thời do dưới giếng có nhiều khí độc, thiếu dưỡng khí.

Các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng cung cấp dưỡng khí, trấn an tinh thần cho các nạn nhân. Song song với đó là khẩn trương tìm cách tiếp cận, đưa các nạn nhân lên mặt đất.