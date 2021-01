Người bố chết lặng khi thấy con 14 tuổi tử vong trong phòng

Ngày 24-1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú và Công an xã Tân Lập khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ cái chết của em Lê Tiến Đ. (14 tuổi, ngụ xã Tân Lập).

Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 23-1, ông Lê Văn C. (bố của Đ.) vào phòng riêng gọi con ra ăn cơm tối. Gọi nhiều lần nhưng Đ. không trả lời, người bố đẩy cửa vào thì phát hiện cửa đã bị khóa từ phía trong.

Căn phòng riêng nơi phát hiện Đ. tử vong

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, ông C. nhờ hàng xóm đến hỗ trợ phá cửa xông vào và chết lặng khi thấy Đ. đang treo lơ lửng bằng một sợi dây thừng. Đ. liền được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Theo người nhà, Đ. mê chơi game. Trước đó, để hạn chế con trai nghiện game, gia đình đã cấm Đ. không được đi ra khỏi nhà.