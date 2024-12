Người Bình Định ngã nhào như phim hành động trên đoạn quốc lộ xấu nhất Việt Nam

Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh Bình Định lo ngại QL1 qua tỉnh Bình Định bị hư hỏng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, cơ quan này đã đề nghị Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4, trong phạm vi trách nhiệm của mình quan tâm tham mưu, chỉ đạo, kiến nghị các đơn vị chức năng khảo sát, khắc phục kịp thời các hư hỏng, bất cập về hạ tầng giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo đại diện văn phòng Quản lý đường bộ III.4, thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam, kiến nghị của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định, hiện Văn phòng quản lý yêu cầu các nhà đầu tư BOT, các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên bổ sung thêm các mũi thi công khẩn trương tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông; xử lý kịp thời các hư hỏng trên tuyến, tuyệt đối không để tồn tại ổ gà, đọng nước mặt đường.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi chưa thể vá sửa triệt để, yêu cầu lựa chọn vật liệu phù hợp để vá sửa tạm đảm bảo giao thông, bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao thông để cảnh báo. Khi thời tiết thuận lợi, các đơn vị tổ chức vá sửa ngay bằng bê tông nhựa; phải bố trí máy lu, đầm cóc (tuyệt đối không dùng đầm bàn) để đầm lèn chặt theo quy định; Khơi thông các vị trí nước đọng mặt, lề đường, cầu, cống, rãnh để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ trên tuyến.

Trường hợp các nhà đầu tư BOT, các đơn vị quản lý, bảo dưỡng không tổ chức triển khai thực hiện hoặc chậm khắc phục để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến, tai nạn giao thông thì đơn vị quản lý bảo trì chịu hoàn toàn trách nhiệm.