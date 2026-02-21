Người biểu tình ném bom xăng văn phòng Thủ tướng Albania

Nhóm biểu tình, do các thành viên của đảng Dân chủ đối lập dẫn đầu, đã tập trung tại thủ đô Tirana hôm 20/2 và yêu cầu Thủ tướng cánh tả Edi Rama từ chức.

Những người quá khích đã ném vật thể gây cháy vào trụ sở chính phủ và cảnh sát, buộc lực lượng an ninh phải đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng. Theo truyền thông địa phương, các cuộc đụng độ kéo dài nhiều giờ.

Hình ảnh cuộc biểu tình. (Nguồn: RT)

Bộ trưởng Nội vụ Albania Kociu cáo buộc các lãnh đạo phe đối lập “kích động bạo lực” và kêu gọi họ yêu cầu những người ủng hộ kiềm chế các hành động có thể “gây nguy hiểm cho người dân, cảnh sát và nhà báo”.

Cảnh sát thông báo khoảng 30 người đã bị bắt giữ, trong khi đảng Dân chủ đối lập cho biết khoảng 40 người ủng hộ họ đã bị tạm giam.

Với mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2030, chính trường Albania đã chứng kiến một cuộc cạnh tranh lâu dài và gay gắt giữa các đảng cánh tả và cánh hữu. Hai bên thường xuyên cáo buộc đối phương tham nhũng và có liên hệ với các băng nhóm tội phạm có tổ chức.