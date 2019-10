Người bị chém đứt lìa tay vì mâu thuẫn khi bán nước sâm đã chết

Ngày 9/10, Công an quận 3, TP.HCM cho biết, ông Nguyễn Hữu Sang (sinh năm 1972, ngụ quận 10), nạn nhân trong vụ chém đứt lìa tay trên đường Cao Thắng vào ngày 28/8, đã không qua khỏi.

“Dù được đưa đi cấp cứu và điều trị nhưng do ông Sang mất nhiều máu, suy đa tạng nên 5 tuần sau khi nhập viện, người này đã qua đời. Ông Sang đã được gia đình làm thủ tục an táng”, lãnh đạo Công an quận 3 nói.

Như VTC News đã thông tin, chiều 28/8, trên đường Cao Thắng, quận 3 đã xảy ra vụ hỗn chiến khiến ông Sang bị chém đứt lìa tay .

Qua điều tra ban đầu, công an xác định nguyên nhân là ông Sang có mâu thuẫn với Phạm Phong Trung (sinh năm 1982) trong lúc mua bán nước sâm trước hẻm 162 Cao Thắng.



Chiều 28/8, Trung chở vợ đến mua nước sâm của ông Sang và họ cãi nhau nảy lửa. Sau đó, Trung chở vợ bỏ đi và ông Sang cũng lấy xe máy rời khỏi chỗ bán hàng. Trung gọi điện cho em ruột và một số người khác mang theo mã tấu đi tìm ông Sang để giải quyết mâu thuẫn.

Nhìn thấy ông Sang trước số nhà 82 Cao Thắng (quận 3), nhóm này chém ông đứt lìa cánh tay rồi bỏ chạy. Công an quận 3 đã khởi tố vụ án, truy tìm và bắt giữ những người có liên quan.