Vụ cán bộ hải quan đập vỡ kính ô tô sau va chạm giao thông khiến dư luận không khỏi bức xúc. Mới đây, gia đình của nữ tài xế lái ô tô 37A-243.3x bị đập vỡ kính đã lên tiếng, kể về toàn bộ sự việc. Theo đó, nữ tài xế có tên Trần Thị T.H (sinh năm 1989), đang công tác ở một đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn.

Anh Đặng Đ.H, chồng của nữ quân nhân cho biết, sự việc bất ngờ xảy ra những ngày qua khiến gia đình rất mệt mỏi. Trong ngày 13/3, gia đình của ông P.H.B (SN 1984) đã tới xin lỗi.

Người đàn ông cầm mũ bảo hiểm đập phá kính xe ô tô

Gia đình anh H. không muốn làm lớn chuyện. Hiện phương tiện đang bị công an tạm giữ và chưa rõ hướng xử lý ra sao.

Anh H. kể thêm, vào buổi sáng xảy ra sự việc, chị H. - vợ anh có điều khiển ô tô đi làm. Khi đến nút giao vòng xuyến Lê Nin, TP Vinh (Nghệ An) thì xảy ra sự việc. Anh H. thấy may mắn khi biết vợ vẫn an toàn, không bị kính hay mũ bảo hiểm văng trúng.

"Sự việc khiến vợ tôi hoảng loạn", anh Đ.H nói với báo Giao Thông.

Hiện trường vụ việc

Qua sự việc, chồng nữ quân nhân gửi lời cảm ơn các chiến sĩ CSGT đã có mặt kịp thời để ngăn chặn người lái xe máy không để gây ra thêm các hành động côn đồ ảnh hưởng đến vợ anh.

Liên quan đến vụ người đàn ông đi xe máy dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô sau va chạm giao thông, ngày 14/3, thông tin trên báo Người lao động cho biết danh tính của người này được xác định là ông P.H.B. (SN 1984), công tác tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy, Cục Hải quan Nghệ An.

Sau khi nhận được thông tin, Chi cục Hải quan Thanh Thủy đã yêu cầu người này làm báo cáo giải trình.

Trước đó, camera an ninh của một xe ô tô đã ghi lại sự việc xảy ra ngày 7h30 ngày 13/3, tại vòng xuyến ngã 5 đường Trường Thi - Lê Hồng Phong, TP Vinh (Nghệ An). Người đàn ông đi xe máy Honda Air Blade bất ngờ va chạm giao thông với xe ôtô hiệu Toyota Vios khiến xe máy ngã xuống đường. Sau khi ngã xe, người đàn ông bất ngờ cởi mũ bảo hiểm hùng hổ lao đến đập vỡ kính lái của ôtô, rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe. Sau khi đoạn clip đăng tải, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực của người đàn ông, mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm.