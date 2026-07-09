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Người bẻ gãy bảo vật quốc gia 'Ngai vua triều Nguyễn' lĩnh 3 năm 6 tháng tù

NGUYỄN VƯƠNG
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Hồ Văn Phương Tâm bị toà tuyên án 3 năm 6 tháng tù về hành vi phá hoại bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” gây chấn động dư luận.

Ngày 9/7, TAND khu vực 2 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú tại phường Kim Long, TP Huế) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” sau vụ bẻ gãy bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” tại Đại Nội Huế gây chấn động dư luận.

Theo cáo trạng, khoảng 11h55 ngày 24/5/2025, Hồ Văn Phương Tâm mua vé vào tham quan Đại Nội Huế. Khi đến điện Thái Hòa, bị cáo leo qua hàng rào bảo vệ, ngồi lên “Ngai vua triều Nguyễn” rồi dùng tay bẻ gãy phần tựa phía trước bên trái và tiếp tục đập phá khiến bộ phận này vỡ thành nhiều mảnh. Khoảng 15 phút sau, lực lượng bảo vệ khống chế, bắt giữ Tâm và bàn giao cho cơ quan công an xử lý.

Hồ Văn Phương Tâm bẻ gãy bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn lĩnh án 3 năm 6 tháng - Ảnh 1.

Bị cáo Hồ Văn Phương Tâm tại phiên toà xét xử sơ thẩm

“Ngai vua triều Nguyễn” là hiện vật gốc độc bản, được sử dụng từ năm 1802 đến năm 1945 trong các nghi lễ trọng đại của triều Nguyễn tại điện Thái Hòa. Năm 2015, hiện vật này được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Kết quả định giá xác định chi phí tối thiểu để khôi phục phần hiện vật bị hư hỏng là hơn 173,2 triệu đồng. Hội đồng định giá đồng thời khẳng định những tổn thất về giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần đối với bảo vật quốc gia là không thể định lượng bằng tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm gây án, bị cáo bị rối loạn tâm thần nặng do sử dụng Methamphetamine trong thời gian dài, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Hình sự, việc mất khả năng nhận thức là hậu quả từ hành vi tự sử dụng trái phép chất ma túy nên bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Sau thời gian điều trị bắt buộc, kết luận giám định mới xác định bị cáo chỉ còn hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND khu vực 2 giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm tài sản là bảo vật quốc gia, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Dù bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nhưng cần áp dụng hình phạt nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Phương Tâm 3 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.


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ngai vua triều Nguyễn

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