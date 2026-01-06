HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Người bán hoa quả chết treo cổ trên cây ven đường ở TPHCM

Nguyễn Dũng |

Sáng 6/1, Công an xã Bà Điểm phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra trường hợp tử vong tại khu đất trống ven đường Kênh Tiêu – Bà Điểm 1, xã Bà Điểm.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, một người dân khi đi cắt rau răm tại khu vực ruộng gần đường Kênh Tiêu – Bà Điểm 1, hoảng hốt phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cây ven đường. Sự việc lập tức được trình báo cơ quan chức năng.

Người bán hoa quả tử vong treo cổ trên cây ven đường ở TPHCM - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Người thân cho biết, nạn nhân làm nghề bán trái cây dạo. Hằng ngày, ông thường đến chợ đầu mối Hóc Môn lấy hàng rồi chở đi bán trên các tuyến đường quanh khu vực.

Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

