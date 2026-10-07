“Người bán bánh giò” nổi tiếng nhất Việt Nam trong Trại Buôn Người

Trước khi góp mặt trong phim trăm tỷ Trại Buôn Người, anh chàng này từng có meme viral khắp mạng xã hội.

Trại Buôn Người vẫn đang là tựa phim thu hút sự chú ý của công chúng, cán mốc doanh thu 290 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp - tính đến ngày 5/10. Cùng với dàn diễn viên chính, các nhân vật phụ cũng được quan tâm và một trong số đó là Võ Đình Hiếu (vai Hiếu).

Trong phim, Đình Hiếu vào vai một nạn nhân bị đưa vào khu lừa đảo trước khi nhóm nhân vật chính xuất hiện. Hiếu ban đầu là người ích kỷ, vụ lợi và tìm cách sinh tồn bằng mọi giá. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến Ny xả thân giúp những người xung quanh, nhân vật dần thay đổi. Đây cũng là một trong những vai có chuyển biến tâm lý rõ nét trong phim.

Nhân vật Hiếu được phát triển từ câu chuyện có thật của Hồ Hải Hiếu, 24 tuổi, quê Vĩnh Long, từng bị mắc kẹt ở nước ngoài khi tìm việc làm thêm.

Võ Đình Hiếu (Ảnh: Trại Buôn Người)

Võ Đình Hiếu sinh năm 1992, đến từ Vũng Tàu. Anh từng theo học ngành Diễn viên tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và bắt đầu được khán giả chú ý từ khá sớm.

Năm 2013, Đình Hiếu cùng Nhã Phương đóng chính trong phim ngắn Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò. Bộ phim kể câu chuyện tình yêu giữa Nam - chàng trai bán bánh giò có hoàn cảnh khó khăn và Vy - cô gái có cuộc sống bình thường.

Câu chuyện giản dị, xoay quanh tình yêu, sự hy sinh và khoảng cách hoàn cảnh, nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. Hình ảnh chàng trai bán bánh giò cùng câu chuyện tình giúp Đình Hiếu và Nhã Phương được đông đảo khán giả biết tới.

Với riêng Đình Hiếu, vai Nam trở thành dấu mốc lớn đầu sự nghiệp và mang về cho anh biệt danh “hot boy bánh giò”, thậm chí được ví von là “người bán bánh giò nổi tiếng nhất Việt Nam”. Khoảnh khắc Đình Hiếu và Nhã Phương khóc dưới mưa cũng trở thành meme được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Đình Hiếu và Nhã Phương (Ảnh cắt từ clip)

Nhưng cũng từ đây, Đình Hiếu phải đối diện với cái bóng của nhân vật từng giúp mình nổi tiếng. Sau vai diễn anh chàng bán bánh giò, Đình Hiếu thử sức ở âm nhạc nhưng không tạo được dấu ấn như kỳ vọng. Có giai đoạn anh gần như rời khỏi các hoạt động showbiz và ít xuất hiện trước công chúng.

Từ năm 2021, Đình Hiếu bắt đầu trở lại hoạt động sôi nổi trên MXH với nhiều vai diễn khác nhau. Anh góp mặt trong một số dự án như Lật Mặt 2: Phim Trường, Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, Dạ Cổ Hoài Lang, Song Song,... và dự án phim hành động Hùng Long Phong Bá.

Bên cạnh công việc, chuyện tình cảm của Võ Đình Hiếu từng nhận được sự quan tâm khi nam diễn viên bất ngờ thông báo kết hôn vào tháng 10/2024.

Thời điểm đó, khi nói về cuộc sống sau khi lập gia đình, Đình Hiếu từng chia sẻ cảm giác có một người đồng hành trên hành trình của mình. Vợ anh không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng luôn thấu hiểu và ủng hộ công việc của chồng.

Tuy nhiên, sau thông báo kết hôn, Đình Hiếu không cập nhật thêm nhiều về cuộc sống hôn nhân. Hiện Đình Hiếu chủ yếu tập trung vào công việc và các dự án diễn xuất.

Đình Hiếu và Steven Nguyễn

Tạo hình của Đình Hiếu trong một số dự án phim

(Ảnh: FBNV)