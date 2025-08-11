Lo ngại của người Anh

Trên con phố Cartwright yên tĩnh, chỉ cách một quãng ngắn là đến nhiều địa danh nổi tiếng ở London, cư dân nơi đây có thể sẽ nhìn thấy tòa đại sứ quán Trung Quốc từ cửa sổ nhà mình nếu kế hoạch xây dựng một “siêu đại sứ quán” trong khu vực được triển khai.

Trung Quốc đang thúc đẩy thiết kế cho cơ sở ngoại giao mới tại Royal Mint Court, khu đất rộng lớn ở trung tâm London, gần Cầu Tháp và Tháp London. Tòa nhà đồ sộ này, hiện bỏ hoang, từng là nơi sản xuất tiền xu của Anh.

Nếu đề xuất được thông qua, Trung Quốc sẽ đầu tư hàng trăm triệu USD để cải tạo, biến nơi đây thành đại sứ quán lớn nhất châu Âu. Lô đất lịch sử này được Trung Quốc mua năm 2018 với giá khoảng 312 triệu USD.

Kế hoạch này đã làm dấy lên lo ngại về an ninh.

Barry, một nhà môi giới bảo hiểm làm việc gần Royal Mint Court, ví việc Trung Quốc tiếp quản khu vực này như việc chính phủ Anh bán đi “viên ngọc quý” của hoàng gia.“Tòa nhà này là di tích của Vương quốc Anh... từng là Xưởng đúc tiền Hoàng gia”, ông nói.

Sau nhiều tranh luận trong chính phủ, Phó thủ tướng Anh Angela Rayner dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào ngày 9/9 để xem liệu có thông qua kế hoạch này hay không.

Tuần trước, bà Rayner đã cho Trung Quốc hai tuần để giải thích lý do một số phần trong bản thiết kế khu đại sứ quán bị bôi đen.

Trước đó, năm 2022, hội đồng địa phương Tower Hamlets từng bác đơn xin xây đại sứ quán của Bắc Kinh vì lý do an ninh. Trung Quốc nộp lại hồ sơ vào năm ngoái, chỉ vài tuần sau khi Công đảng lên nắm quyền, với kỳ vọng chính phủ mới của Thủ tướng Keir Starmer sẽ dễ dàng chấp thuận hơn.

Phản hồi từ Trung Quốc

Đại sứ quán Trung Quốc hiện đặt tại Portland Place (London) từ những năm 1870, cho biết họ không có kế hoạch thay đổi thiết kế trụ sở mới.

Trong tuyên bố gửi BBC, Bắc Kinh khẳng định “cam kết thúc đẩy sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Anh, đồng thời phát triển hợp tác cùng có lợi giữa hai nước. Việc xây dựng đại sứ quán mới sẽ giúp chúng tôi thực hiện tốt hơn trách nhiệm này.”

Về những phản đối, họ cho rằng: “Các lực lượng chống Trung Quốc đang vin vào lý do an ninh để can thiệp vào việc chính phủ Anh xem xét đơn quy hoạch. Đây là hành động đáng chê trách, không được lòng dân và sẽ không thành công".

