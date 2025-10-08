'Người anh em' của Toyota Raize có bản độ cực chất: Đầu xe hầm hố, cản trước mới, mâm sơn đen, động cơ không đổi

Bản độ Daihatsu Rocky tại Indonesia. Ảnh: Daihatsu

Toyota Raize tại Việt Nam có thêm một "người anh em" phân phối ở các quốc gia Đông Nam Á khác với tên gọi là Daihatsu Rocky. Ra đời từ năm 2019 nhưng mãi đến nay, Daihatsu Rocky mới thực sự có một bước "chuyển mình" đáng kể tại Indonesia. Phiên bản cập nhật mới này không chỉ giới hạn ở những thay đổi ngoại hình, mà còn đánh dấu bởi sự giữ vững các lựa chọn động cơ hiện có.

Dễ nhận thấy nhất là phần đầu xe với lưới tản nhiệt mẫu tổ ong và tên "Daihatsu" nổi bật thay cho logo truyền thống, tạo ra một cái nhìn cứng cáp và hiện đại hơn. Việc thiết kế lại cản trước với các khe hút gió được nối liền và đèn chạy ban ngày dạng thẳng đứng bên dưới đèn sương mù càng tăng thêm vẻ hầm hố cho chiếc xe.

Cản sau mới trên bản độ của Daihatsu Rocky. Ảnh: Daihatsu

Không chỉ vậy, ở hai bên hông xe, các decal mới cùng với la-zăng hợp kim 16 inch màu đen bóng và gương chiếu hậu cùng tông màu tạo nên sự tương phản đầy thu hút. Đuôi xe cũng không kém phần thể thao với các chi tiết giả mạo như khe hút gió và một dải trang trí mới chạy dọc mép cốp sau.

Nội thất của Rocky tiếp tục giữ nguyên với những điểm nhấn màu đỏ đối lập với không gian chủ đạo màu đen. Màn hình giải trí 9 inch kết hợp cùng bảng đồng hồ điện tử ở những phiên bản cao cấp hơn, hệ thống âm thanh đã được nâng cấp với một loa siêu trầm.

Nội thất Daihatsu Rocky bản độ. Ảnh: Daihatsu

Dưới nắp ca-pô, Daihatsu Rocky vẫn sử dụng nền tảng DNGA và cung cấp các lựa chọn động cơ từ động cơ hút khí tự nhiên 1.2L với công suất 87 mã lực, đến động cơ tăng áp 1.0L sản sinh 97 mã lực, và thậm chí là cả hệ thống hybrid sử dụng công nghệ range-extender.

Đáng chú ý là những cập nhật này chỉ giới hạn ở hai phiên bản X và R, trong khi phiên bản M cơ bản vẫn giữ nguyên thiết kế cũ. Phiên bản hybrid vẫn được nhập khẩu từ Nhật Bản mà không có thay đổi.

Xe được bán tại thị trường Indonesia. Ảnh: Daihatsu

Về giá cả, tại Indonesia, Rocky phiên bản M cơ bản với động cơ 1.2L số sàn có giá khởi điểm là 212.650.000 rupiah (khoảng 338 triệu đồng). Phiên bản R cao cấp hơn, được trang bị động cơ tăng áp 1.0L và hộp số CVT, có giá từ 292,050,000 rupiah (khoảng 465 triệu đồng). Phiên bản hybrid có giá khởi điểm từ 299,850,000 rupiah (khoảng 476 triệu đồng).

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ liệu phiên bản Rocky dành cho thị trường Nhật Bản có nhận được những cập nhật tương tự hay không, hay đây chỉ là một bộ nâng cấp đặc biệt dành riêng cho thị trường Indonesia.