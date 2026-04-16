HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngược dòng thế giới, nước láng giềng Việt Nam tiếp tục ‘bồi đắp’ kho dự trữ dầu lớn nhất hành tinh, bổ sung hơn 1 triệu thùng mỗi ngày

Y Vân |

Quốc gia này sở hữu kho dự trữ dầu lớn nhất thế giới, được cho là lên tới 1,2 tỷ thùng.

- Ảnh 1.

Trung Quốc tiếp tục bổ sung kho dự trữ dầu thô trong tháng 3 trong bối cảnh phần còn lại của thế giới bắt đầu sử dụng kho dự trữ để giải quyết sự thiếu hụt hàng triệu thùng dầu do eo biển Hormuz bị tê liệt.

Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, ghi nhận 1,74 triệu thùng dầu dôi ra mỗi ngày trong tháng 3, Reuters tính toán dự trên dữ liệu chính thức.

Trong quý 1/2026, lượng dầu thô dôi ra của Trung Quốc là 1,41 triệu thùng/ngày, giảm so với mức kỷ lục 2,67 triệu thùng/ngày vào tháng 12 nhưng cao hơn mức trung bình 1,13 triệu thùng/ngày của cả năm 2025.

Trung Quốc không công bố lượng dầu thô ra/vào kho dự trữ chiến lược và thương mại, nhưng có thể ước tính bằng cách lấy tổng lượng dầu thô có sẵn từ nhập khẩu và sản lượng trong nước trừ đi lượng dầu đã qua chế biến. Tuy nhiên, không phải tất cả lượng dầu thô dôi ra đều được đưa vào kho dự trữ bởi một phần được chế biến tại các nhà máy và không được thống kê trong số liệu chính thức.

Dù vậy, từ tháng 3/2025, Trung Quốc đã nhập khẩu dầu thô nhiều so với mức cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu trong nước.

Trong tháng 3/2026, Trung Quốc nhập khẩu 11,77 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, trong khi sản lượng trong nước đạt 4,49 triệu thùng mỗi ngày.

Sản lượng lọc dầu đạt 14,52 triệu thùng/ngày, dẫn đến dôi ra 1,74 triệu thùng dầu/ngày – sẵn sàng cho việc lưu trữ.

Việc Trung Quốc tiếp tục gia tăng dự trữ dầu thô trong tháng 3 diễn ra trong bối cảnh nhập khẩu hầu như không bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Trung Đông.

Theo ước tính của các nhà phân tích hàng hóa Kpler, lượng dầu thô nhập khẩu bằng đường biển của Trung Quốc trong tháng 4 dự kiến đạt 8,7 triệu thùng/ngày. Mặc dù con số này có thể tăng lên khi có thêm nhiều lô hàng được đánh giá là sẽ đến trước cuối tháng, nhưng lượng dầu nhập khẩu vẫn có khả năng ở mức thấp nhất kể từ mức 7,97 triệu thùng/ngày vào tháng 8/2022.

Trung Quốc có thể sử dụng một phần lượng dầu thô dự trữ nếu cần duy trì hoạt động lọc dầu trong nước ở mức hiện tại.

Bắc Kinh không tiết lộ chính xác lượng dầu trong cả kho dự trữ thương mại và chiến lược, nhưng các nhà phân tích ước tính con số này ít nhất là 1,2 tỷ thùng – lớn nhất thế giới.

Nếu Trung Quốc thực sự dùng tới 2 triệu thùng dầu/ngày từ kho dự trữ để duy trì hoạt động lọc dầu trong nước, thì sẽ mất gần 2 năm mới sử dụng hết dầu trong kho dự trữ.

Theo tính toán dựa trên dữ liệu hải quan chính thức, Trung Quốc đã xuất khẩu 1,19 triệu thùng nhiên liệu tinh chế mỗi ngày trong tháng 3. Kpler dự báo con số này có khả năng giảm mạnh trong tháng 4 xuống còn khoảng 524.000 thùng/ngày.

Việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu nhiên liệu tinh chế khiến thị trường năng lượng châu Á ngày càng thắt chặt. Giá nhiên liệu máy bay và dầu diesel đều đạt mức cao kỷ lục trong tháng 3.

Theo Reuters﻿

Tags

Trung Quốc

dầu

láng giềng Việt Nam

dự trữ dầu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại