Ngược dòng thần tốc, tuyển Campuchia giành vé vào bán kết giải Đông Nam Á

Tuyển Campuchia đã chắc suất góp mặt tại vòng bán kết.

Đội tuyển nữ Campuchia đã giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân vòng loại AFF Cup nữ 2027. Đối đầu với Timor Leste, Campuchia nhận bàn thua sớm ngay ở phút thứ 2. Nhưng đội bóng xứ Angkor đã ghi 2 bàn ở các phút 29 và 36 để dẫn ngược lại đối phương ngay trong hiệp một.

Sang hiệp hai, tuyển Campuchia vẫn duy trì được thế chủ động. Trước khi trận đấu kết thúc, họ kịp có thêm 1 bàn thắng vào lưới Timor Leste để giành chiến thắng 3-1 chung cuộc.

Đội tuyển nữ Campuchia thắng 3-1 trước Timor Leste

Với thắng lợi này, đội tuyển nữ Campuchia tạm thời đứng đầu bảng B vòng loại AFF Cup nữ 2027. Không chỉ có vậy, họ còn sớm giành tấm vé vào vòng bán kết trước 1 vòng đấu. Ở lượt trận cuối vòng bảng, Campuchia sẽ chạm trán Indonesia.

Xếp hạng bảng B vòng loại AFF Cup nữ 2027, 2 đội Campuchia và Indonesia chắc chắn vào bán kết, Timor Leste đã bị loại

Vòng loại AFF Cup nữ 2027 được tổ chức dưới dạng một giải đấu mini mang tên AFF Women's Cup 2026 với 6 đội tham dự. Bảng A gồm: Malaysia, Singapore, Lào. Bảng B gồm: Indonesia, Timor Leste và Campuchia.

3 đội đạt 3 vị trí cao nhất giải sẽ giành vé tham dự AFF Cup nữ 2027. Ở vòng loại 2 năm trước, 3 đội đứng đầu là Indonesia, Campuchia và Singapore. Tuy nhiên, tuyển Singapore rút lui và tấm vé được trao cho Timor Leste.

5 đội tuyển đã vào thẳng AFF Cup nữ 2027 mà không cần tham dự vòng loại là Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Philippines và U23 nữ Australia.