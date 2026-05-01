Ngược dòng quả cảm, tuyển Việt Nam khiến Thái Lan mừng hụt tại Asian Cup

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng A giải U17 Asian Cup nữ 2026 cùng với 3 đối thủ Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar. Giới chuyên môn nhận định, chủ nhà Trung Quốc với sức mạnh vượt trội gần như chắc chắn sẽ có 1 tấm vé đi tiếp. Trong khi 3 đại diện Đông Nam Á sẽ cạnh tranh ngôi nhì bảng cũng như cơ hội tranh tấm vé dành đội xếp thứ ba xuất sắc.

Với cục diện nói trên, cuộc đọ sức với Thái Lan ngay ở lượt trận ra quân được đánh giá mang tính quyết định đến cơ hội tiến sâu của U17 nữ Việt Nam.

Bước vào trận đấu, 2 đội đều nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Thế trận đôi công diễn ra với nhiều tình huống lên bóng ở tốc độ cao. Phút 24, U17 nữ Thái Lan được hưởng quả đá phạt cách khung thành Việt Nam khoảng 35m, Kawinthida tung cú cứa lòng đưa bóng tìm trúng xà ngang.

Các cầu thủ Thái Lan không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 27, Miricah ghi bàn với cú sút hướng bóng vào góc cao sau pha tấn công nhanh, giúp Voi chiến mở tỉ số trận đấu.

Nhưng U17 nữ Việt Nam đã nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 34, Thu Phương thực hiện pha đá phạt trực tiếp ngay sát vạch 16m50 của Thái Lan, đưa bóng đi vào góc xa đánh bại thủ môn và san bằng cách biệt.

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam thi đấu đầy cố gắng

Trước khi hiệp một kết thúc, tuyển Thái Lan một lần nữa vươn lên. Từ tình huống tấn công biên trái, Kurisara Limpawanich căng ngang cho Thidawan Wangchin đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 2-1.

Người hâm mộ không khỏi lo lắng khi tuyển Thái Lan dẫn trước. Bởi trong lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội, tuyển Việt Nam cũng từng gỡ hòa 1-1 trước Thái Lan nhưng rồi vẫn thua 1-3 chung cuộc.

Tuy nhiên, đoàn quân áo đỏ đã không để kịch bản này tái diễn. Trong suốt hiệp hai, U17 nữ Việt Nam kiên trì thực hiện những pha lên bóng. Để rồi tới phút 90+1, đoàn quân dưới quyền HLV Okiyama Masahiko thêm một lần gỡ hòa.

Trong tình huống tấn công bên cánh trái, Thanh Lâm có bóng và thực hiện pha cứa lòng hiểm hóc mang về bàn thắng “quý như vàng” cho tuyển Việt Nam.

Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng

2-2 là tỉ số chung cuộc của trận đấu. 2 đội Việt Nam và Thái Lan tạm thời bằng điểm nhau sau lượt trận đầu tiên. 1 điểm trong tay giúp U17 nữ Việt Nam duy trì cơ hội cạnh tranh ngôi nhì bảng để giành tấm vé vào vòng tứ kết.

Lượt trận tiếp theo, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà U17 nữ Trung Quốc vào lúc 18h30 ngày 4/5.

Kết quả: Việt Nam 2-2 Thái Lan

Bàn thắng:

Việt Nam: Thu Phương 34’, Thanh Lâm 90+1’

Thái Lan: Miricah 27’, Thidawan Wangchin 37’

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Cẩm My, Yến Linh, Thu Trang, Linh Chi, Trần Thị An, Yến Nhi, Thu Phương, Minh Ánh, Ngọc Ánh, Hải Yến, Hồng Thái, Anh Thư

Thái Lan: Pimlapat, Arisa, Bunyaphon, Suracha, Pattaramon, Thidawan, Kurisara, Kawinthida, Warittha, Warittha, Miricak.