Ngược dòng quả cảm trước đối thủ Thái Lan, đội bóng Việt Nam giành vé vào trận chung kết

Lượt trận thứ ba vòng bảng giải U17 Quốc tế New Generation Cup 2025 (tổ chức tại Thái Lan), U17 PVF đối đầu với U17 Assumption United (Thái Lan). Đây là cuộc đọ sức mang tính quyết định đến ngôi đầu bảng. Trước trận đấu, U17 PVF đang sở hữu thành tích toàn thắng. Nhưng U17 Assumption United cũng được đánh giá là đối thủ rất nặng ký.

2 đội nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Thời tiết không thực sự thuận lợi cùng mặt sân khá xấu làm ảnh hưởng đến lối chơi của cả 2 bên, những tình huống phối hợp bóng ngắn thường xuyên bị ngắt quãng.

Trong thế trận giằng co, U17 Assumption United có bàn thắng dẫn trước nhờ một tình huống xử lý táo bạo. Cầu thủ đội chủ nhà đột phá bên cánh phải rồi căng ngang vào cho đồng đội đệm bóng mở tỉ số trận đấu.

Phải sang đến hiệp hai, U17 PVF mới tìm được bàn gỡ hòa. Tuấn Anh nhận bóng trong vòng cấm địa và trả ngược ra. Đình Sơn đón bóng, xử lý khéo léo để vượt qua hậu vệ đối phương trước khi đánh bại thủ môn với pha dứt điểm ở cự li gần.

Cuộc rượt đuổi tỉ số vẫn tiếp tục trong những phút cuối. Phút 64, sai sót đáng tiếc của hàng thủ U17 PVF tạo điều kiện cho chân sút bên phía U17 Assumption United dứt điểm trái phá nâng tỉ số lên 2-1.

Anh Tú ghi bàn thắng đẹp mắt gỡ hòa 2-2 cho U17 PVF

Ở tình thế khó khăn, đại diện Việt Nam san bằng cách biệt nhờ một tình huống triển khai tấn công thần tốc. Từ sát đường biên ngang bên phần sân nhà, chỉ với 4 đường chuyền, tiền đạo U17 PVF đã được đặt vào vị trí đối mặt thủ môn Thái Lan. Bóng đến chân Anh Tú, chân sút mang áo số 9 bình tĩnh quan sát và thực hiện cú lốp bóng vào góc xa, mang về bàn gỡ hòa 2-2.

2-2 cũng là kết quả cuối cùng. U17 PVF giữ vững ngôi đầu bảng và giành tấm vé vào chơi trận chung kết giải U17 Quốc tế New Generation Cup 2025. Đối thủ chờ đón đại diện Việt Nam dự kiến sẽ là một CLB khác của chủ nhà Thái Lan.