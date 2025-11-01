Cầu thủ nhập tịch hé lộ về phiên điều trần với FIFA, LĐBĐ Malaysia có thể đón tin vui?

Trang Sinar Harian (Malaysia) đưa tin: “Phiên điều trần kháng cáo đã được diễn ra vào ngày thứ Năm vừa rồi. Đại diện bào chữa cho cầu thủ Imanol Machuca đã trình bày lập luận trước FIFA”.

Theo Sinar Harian, đội ngũ thân cận của Imanol Machuca tỏ ra lạc quan sau phiên điều trần. Sinar Harian dẫn lời một người trong đội ngũ: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa”.

Imanol Machuca

Imanol Machuca là 1 trong 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt vì thi đấu cho đội tuyển Malaysia mà không có hồ sơ hợp lệ. Tiền vệ 25 tuổi ra sân trong hiệp hai trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 mà tuyển Malaysia thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam.

Sau khi FIFA công bố án phạt hồi tháng 9, Imanol Machuca đã tới Malaysia để giải quyết vụ việc. Phía đội bóng chủ quản của Imanol Machuca là Velez Sarsfield cũng tỏ ra lạc quan. HLV Velez Sarsfield Guillermo Barros Schelotto chia sẻ:

“Chúng tôi đã nói chuyện với Imanol Machuca. Cậu ấy lạc quan về tình hình của mình. Việc đưa ra những lí lẽ bảo vệ diễn ra tốt và FIFA có thể cho phép cậu ấy ra sân. Chúng tôi đang chờ đợi điều đó.

Cho đến khi có phản hồi chính thức từ FIFA, chúng tôi chưa thể xác định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Imanol Machuca đã giúp ích rất nhiều cho đội bóng, vì vậy chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Thông tin từ phía cầu thủ Imanol Machuca mang tới sự lạc quan cho người hâm mộ Malaysia về khả năng LĐBĐ nước này kháng cáo thành công. Ban đầu, ngày 30/10 được cho là thời điểm FIFA sẽ đưa ra quyết định về lá đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia. Tuy nhiên, cả FIFA lẫn LĐBĐ Malaysia vẫn chưa công bố thêm bất cứ thông tin nào về vụ việc cho đến ngày 1/11.

Vào ngày 26/9, FIFA công bố quyết định trừng phạt LĐBĐ Malaysia cùng 7 cầu thủ nhập tịch (Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano). Nguyên nhân của án phạt là 7 cầu thủ này thi đấu trái phép cho ĐTQG Malaysia trong 2 trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam và Nepal.

Tới ngày 7/10, FIFA đăng tải bằng chứng nhóm cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ có những thông tin sai lệch. LĐBĐ Malaysia sau đó đã đệ đơn kháng cáo và tuyên bố sẵn sàng kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đang chờ đợi kết quả kháng cáo từ LĐBĐ Malaysia. Cơ quan cao nhất của bóng đá châu Á xác nhận nếu có hồ sơ chuyển từ FIFA, AFC sẽ đưa ra án phạt bổ sung dành cho LĐBĐ Malaysia. Án phạt này có thể bao gồm cả việc xử thua đội tuyển Malaysia trong 2 trận gặp Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.