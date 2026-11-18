Tuyển Thái Lan giành chiến thắng sau trận cầu đầy kịch tính.

Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 đã chính thức khởi tranh tại Thái Lan. Lượt trận đầu tiên vòng bảng, chủ nhà Thái Lan đón tiếp Iraq. Cuộc đọ sức diễn ra sôi động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Iraq vươn lên dẫn trước nhưng Thái Lan sớm san bằng tỉ số 1-1.

Tận dụng tốt các cơ hội ăn bàn, Iraq có thêm 2 bàn thắng và dẫn trước với tỉ số 3-1. Nhưng đội tuyển bóng đá bãi biển Thái Lan đã thể hiện bản lĩnh ở những phút tiếp theo khi ghi liền 3 bàn thắng để dẫn ngược lại 4-3 sau 2 hiệp đấu.

Đội tuyển Thái Lan ngược dòng ngoạn mục trước Iraq

Hiệp đấu thứ 3 (cũng là hiệp đấu cuối cùng) không còn chứng kiến các bàn thắng đến liên tục. Tuyển Thái Lan cố gắng chơi chặt chẽ để bảo toàn lợi thế. Trong khi đó, tuyển Iraq gặp nhiều khó khăn trước những tình huống phòng ngự quyết liệt của đối phương.

Tới phút 33, "món quà" bất ngờ đến với tuyển Thái Lan. Cú đá từ rất xa của thủ môn Suriya Boridet đưa bóng vào thẳng khung thành Iraq, nâng tỉ số lên 5-3. Khoảng thời gian ít ỏi còn lại, tuyển Iraq chỉ có thể tìm được 1 bàn gỡ.

Chung cuộc, tuyển Thái Lan giành chiến thắng với tỉ số 5-4. Đội bóng xứ Chùa Vàng có 3 điếm sau lượt trận đầu tiên và tràn trề cơ hội lọt vào vòng tứ kết. Bảng đấu này ngoài Thái Lan và Iraq còn 2 đội tuyển nữa là Nhật Bản và Bahrain.