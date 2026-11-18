Đội bóng Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục.

Lượt trận thứ hai vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27, CLB CA TP.HCM đón tiếp nhà ĐKVĐ Thái Lan Buriram United trên sân nhà. Với lực lượng kết hợp giữa dàn tuyển thủ Việt Nam cùng các ngoại binh chất lượng, CLB CA TP.HCM nhập cuộc tự tin và chơi tấn công.

Tuy nhiên, Buriram United cũng cho thấy họ không hề dễ bị đánh bại. Đội hình với 7 ngoại binh của đội khách cũng sẵn sàng đẩy cao đội hình và không ít lần đe dọa khung thành thủ môn Patrik Lê Giang.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ của cả 2 bên, tới phút 88, thế bế tắc mới được phá vỡ. Người ghi dấu là Nguyễn Thái Quốc Cường. Tiền vệ 22 tuổi nhận bóng ở rìa vòng cấm, xử lý một nhịp rồi quyết đoán tung cú dứt điểm vào góc xa khung thành Buriram United khiến thủ môn Etheridge hoàn toàn bất lực.

Nguyễn Thái Quốc Cường tỏa sáng

Nguyễn Thái Quốc Cường là cái tên quen thuộc trong đội hình U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026. Cách đây ít ngày, Quốc Cường còn vừa được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội chơi trận ra mắt ĐTQG Việt Nam.

Bàn thắng của Nguyễn Thái Quốc Cường giúp CLB CA TP.HCM có chiến thắng chung cuộc 1-0 trước Buriram United. 3 điểm có được đưa đại diện Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng B Cúp C1 Đông Nam Á. Quan trọng hơn, việc vượt qua đội hạt giống số một giúp cánh cửa giành vé vào tứ kết của CLB CA TP.HCM rộng mở trước mắt.