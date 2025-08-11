Ngược chiều thế giới, Chủ tịch Akio Toyoda chứng minh mình đúng khi làm xe lai: Loạt 'ông lớn' giảm sản lượng xe điện, thời hưng thịnh của hybrid bắt đầu

Trong bối cảnh toàn ngành ô tô đang đẩy mạnh cuộc cách mạng điện khí hóa, Honda bất ngờ thực hiện một bước điều chỉnh rõ ràng cho chiến lược tương lai. Thay vì tiếp tục theo đuổi giấc mơ đưa xe điện (EV) chiếm 30% tổng doanh số toàn cầu vào năm 2030, hãng này chính thức lùi lại mục tiêu cao cả. CEO Toshihiro Mibe gọi đây là “một thay đổi trong lộ trình đã lên kế hoạch” chứ không phải từ bỏ hoàn toàn điện khí hóa.

Trước đó, Honda dự kiến đầu tư 10 nghìn tỷ yen (tương đương 69 tỷ USD) vào chiến lược điện hóa đến năm 2031. Tuy nhiên, con số này đã bị cắt giảm khoảng 30% còn 7 nghìn tỷ yen (48 tỷ USD) – một dấu hiệu cho thấy hãng đang điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư trong bối cảnh nhu cầu EV đang chững lại.

Reuters trích lời CEO Mibe cho biết, Honda hiện kỳ vọng EV sẽ chỉ chiếm khoảng 20% doanh số đến năm 2030, thay vì mức 30% trước đó. Đồng thời, hãng sẽ tung ra 13 mẫu hybrid thế hệ mới toàn cầu từ năm 2027 đến 2030. Nhà máy tại Marysville, Ohio sẽ được tái cấu trúc để có thể sản xuất linh hoạt cả EV lẫn hybrid, đáp ứng tốt sự thay đổi của thị trường Mỹ vốn cần sự linh hoạt chiến lược.

Kế hoạch phát triển một mẫu SUV điện lớn dự kiến ra mắt năm 2027 hiện đã bị Honda hủy bỏ do nhu cầu EV tại Mỹ giảm sút. Trong khi đó, sự ra mắt của dòng “Honda 0 Series” – bao gồm mẫu sedan và SUV điện dự kiến sản xuất từ năm 2026 – vẫn được duy trì.

Theo CEO Honda Australia, Jay Joseph, dù hãng cam kết đạt trung hòa carbon vào năm 2050, nhu cầu của người dùng hiện vẫn nghiêng về các mẫu hybrid. Hiện tại, hybrids đã chiếm 50% doanh số tại Australia và dự kiến đạt 90% vào năm 2026. Honda sẽ tiếp tục mở rộng dòng hybrid như CR‑V, ZR‑V,...

Dễ dàng nhận ra Honda không bỏ cuộc với xe điện, mà chỉ đang tạm dịch chuyển ưu tiên sang hybrid trong ngắn hạn. Hãng điều chỉnh đầu tư, kế hoạch sản xuất và tập trung vào dòng xe phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại – đặc biệt là Mỹ và Australia – nơi hạ tầng sạc và chính sách hỗ trợ EV đang đầy biến động.

Theo Reuters, Honda đặt mục tiêu bán 1,3 triệu xe hybrid mỗi năm vào năm 2030, tương đương tăng gấp đôi mức doanh số năm 2023. Giám đốc điều hành hãng nhấn mạnh hybrid là “cây cầu” để dẫn tới thời đại EV, phản ánh chiến lược thận trọng trước làn sóng chuyển dịch toàn cầu.

Chuyên gia đánh giá chiến lược này là phù hợp khi thị trường xe điện toàn cầu chững giảm. Theo Wired, nhiều hãng hàng đầu như Toyota, Nissan, Mercedes-Benz, Ford… cũng đã hủy hoặc trì hoãn các dự án EV lớn do chi phí sản xuất cao, nhu cầu suy giảm và chính sách thuế chưa ổn định.

Đơn cử, Maruti Suzuki – hãng chiếm gần 40% thị phần ô tô Ấn Độ – vừa công bố kế hoạch ra mắt hàng loạt xe hybrid vào 2025, trước khi tung ra mẫu EV đầu tiên vào năm 2026. Toyota cũng đầu tư thêm nhà máy sản xuất pin hybrid tại bang Karnataka để đáp ứng nhu cầu tăng vọt.

“Ngành công nghiệp ô tô không hoạt động theo kiểu bạn chỉ cần bật công tắc và mọi thứ sẽ thay đổi. Xe hybrid chính là bước đệm để thị trường đại chúng tiến tới xe điện”, Jeff Schuster, phó chủ tịch điều hành ô tô của GlobalData cho biết.

Trước đây, quyết tâm của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản khi đổ hàng tỷ USD vào xe hybrid vấp phải vô số chỉ trích từ các nhà đầu tư cũng như các nhà bảo vệ môi trường. Phía Toyota liên tục cảnh báo rằng người tiêu dùng về những chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện đắt đỏ cũng như cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư trọn vẹn.

“Tôi nợ Toyota một lời xin lỗi”, Adam Jonas, nhà phân tích tại Morgan Stanley, người từng tự tin dự đoán rằng sự trợ giúp của chính phủ và nhu cầu người tiêu dùng đối với các mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện sẽ nhanh chóng dập tắt thị trường hybrid, thừa nhận.

Trong năm 2025, Chủ tịch Toyota Akio Toyoda kỳ vọng sẽ bán được 5 triệu xe hybrid. Thay vì lao vào cuộc đua EV bằng mọi giá, ông lựa chọn lộ trình thực tế hơn, lại dễ tiếp cận với người tiêu dùng phổ thông.﻿

“Toyota ngay từ đầu đã lường trước được những điều phức tạp. Họ nói chúng ta cần dành thời gian và theo đuổi nhiều con đường khác nhau”, Carl Vine, nhà quản lý danh mục đầu tư của M&G kiêm cổ đông của Toyota, nói. ﻿

Bản thân người tiêu dùng cũng ngày càng ưa chuộng xe lai thay vì xe điện hoàn toàn.

Chủ tịch Akio Toyoda

Lisa, nhân viên marketing 34 tuổi sống tại San Francisco, đã quyết định chuyển từ xe điện sang hybrid sau một trải nghiệm thất vọng với EV. Cô gái này đã chia sẻ với tờ The Atlantic rằng: “Tôi yêu xe điện, nhưng chán nản vì mỗi lần về quê là lại lo hết pin, phải tìm trạm sạc. Khi Toyota Prius Prime (PHEV) ra mắt, tôi đã mua chiếc xe với kỳ vọng rõ ràng là vừa có thể đi lại hàng ngày, vừa không lo hết điện nếu đi xa”.

Chiếc Prius Prime của Lisa có thể đi được khoảng 40 km chỉ bằng điện, đủ để cô đi làm sau 1 đêm cắm sạc. Cuối tuần về Napa hoặc Lake Tahoe, động cơ xăng tự khởi động giúp cô không lo hết pin giữa đường. Thông qua ứng dụng, Lisa sẽ có thể theo dõi được tỷ lệ tiết kiệm nhiên liệu – tới 60% so với xe xăng trước đây. Cả tuổi thọ pin và chi phí sạc rẻ hơn xăng đều là điểm cộng rõ rệt.

Lisa không đơn độc. Cô được nhiều bạn cùng công ty khuyến khích chuyển sang hybrid sau lần thất vọng đầu tiên với EV. Trong nhóm chat “Xe xanh SF”, rất nhiều người chia sẻ cảm nhận rằng hybrid là sự lựa chọn an toàn, tiết kiệm nhưng vẫn thân thiện môi trường.

Từ trải nghiệm cá nhân như Lisa đến việc doanh số toàn ngành tăng kỷ lục, rõ ràng người mua đang đón nhận một thực tế xanh mới thay vì chờ đợi giấc mơ xe thuần điện. Các hãng đang tận dụng cơ hội này để đẩy mạnh nghiên cứu pin, giảm trọng lượng xe và tối ưu hóa phần mềm quản lý năng lượng.

Theo: Reuters, Financial Times