"Ngựa thồ" đầu tiên của Vietjet bay trên bầu trời Mỹ: Được trang bị động cơ siêu xe, đi đầu về công nghệ

Đầu năm 2025, Hãng hàng không Vietjet có chuyến bay đầu tiên từ Việt Nam đến Hoa Kỳ mang tên "Hello America!". Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới của Vietjet, là bước đệm để mở rộng mạng lưới hàng không quốc tế của hãng. Đáng chú ý, trong chuyến đi này, Vietjet đã vận hành tàu bay Airbus A330 thân rộng, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn và an ninh khai thác hàng không quốc tế.

Thực tế, mẫu tàu bay này đã được Vietjet đưa về Việt Nam từ năm 2021. Đến năm 2023, con số tăng lên 5 chiếc. Đặc biệt, đầu năm 2024, Vietjet ký thỏa thuận ghi nhớ (MoU) với Airbus đặt hàng 20 tàu thân rộng A330neo. Dòng máy bay này sẽ được sử dụng trên các đường bay tầm xa, cũng như hiệu quả cao của Vietjet đang phát triển.

Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo cùng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk

Vậy, tàu bay Airbus A330 có gì đặc biệt? Dưới đây là một số thông tin về chúng.

"Ngựa thồ trên bầu trời"

Airbus A330 đã khẳng định được vị thế đáng tin cậy trong ngành hàng không. Các chuyên gia không thể phủ nhận sự kết hợp giữa công nghệ, khả năng thích ứng của chúng. Một yếu tố khác là khả năng bay xa khiến A330 trở thành lựa chọn hàng đầu của các hãng hàng không.

A330 được mệnh danh là "ngựa thồ" của ngành hàng không. Ban đầu, A330 có hai phiên bản chính: A330-200 thân ngắn hơn được tối ưu hóa cho các tuyến bay dài và A330-300 thân dài cung cấp sức chứa hành khách cao hơn. Điều này cho phép các hãng hàng không điều chỉnh kích thước máy bay phù hợp với nhu cầu thị trường khác nhau.

Yếu tố then chốt của A330 là sự lựa chọn động cơ – người vận hành có thể lựa chọn giữa động cơ Rolls-Royce Trent 700, động cơ General Electric CF6-80E1 hoặc động cơ Pratt & Whitney PW4000.

A330-200F là biến thể chuyên chở hàng hóa, đóng vai trò quan trọng trong hậu cần toàn cầu, đặc biệt là trong sự phát triển của vận chuyển thương mại điện tử. Mũi máy bay nhô lên là một cải tiến để chứa hàng hóa lớn hơn trên boong chính.

Trong khi vẫn duy trì thế mạnh của A330, Airbus đã giới thiệu A330neo. Bản nâng cấp này kết hợp động cơ Rolls-Royce Trent 7000 mới nhất, nổi tiếng với hiệu suất nhiên liệu và giảm tiếng ồn. Kết hợp với các cải tiến khí động học như cánh cá mập composite mới, A330neo giúp các nhà khai thác tiết kiệm chi phí đáng kể, từ đó nhấn mạnh tính bền vững.

Nhờ các đặc tính trên, những chiếc A330 có thể sử dụng để chở khách, vận chuyển hàng hóa và VIP đến vận tải quân sự và tiếp nhiên liệu trên không.

Liên tục cải tiến

Trên máy bay, phi công có thể điều khiển bay fly-by-wire, sử dụng máy tính để điều khiển đường bay, từ đó giảm khối lượng công việc. Ngoài ra, máy bay được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, chẳng hạn như túi bay điện tử, lưu trữ và hiển thị mọi dữ liệu chuyến bay có liên quan, và hệ thống hướng dẫn Head-Up, hiển thị thông tin chuyến bay quan trọng cho phi công.

Tuy nhiên, những điểm trên chưa phải tất cả. Airbus không ngừng đầu tư vào việc phát triển A330 để liên tục cải tiến dòng sản phẩm máy bay điều khiển từ xa này, giúp giảm chi phí và tăng khả năng vận hành cho A330-300.

Các cải tiến có thể kể đến như giảm trọng lượng ở khung máy bay, giới thiệu các tính năng hiện đại trong khoang hành khách và cải tiến hệ thống để nâng cấp động cơ, cùng với hệ thống dẫn đường tiên tiến trong buồng lái. Các cải tiến này cũng dẫn đến khoảng thời gian dài hơn giữa các lần kiểm tra bảo dưỡng.

Thực tế ở Vietjet thì sao?

Tàu bay A330 được Vietjet đưa vào vận hành có thiết kế thân rộng cùng sức chứa 377 chỗ ngồi. Các hàng ghế được trang bị ghế da êm ái, rộng rãi và công nghệ kiểm soát tốt tiếng ồn trong khoang hành khách cùng sức chứa 12 ghế thương gia và 365 ghế hạng thường. Điều đặc biệt của tàu bay A330 Vietjet là có hạng vé SkyBoss Business độc quyền mang phong cách người dẫn đầu với khoang riêng và ghế nằm phẳng, để hành khách có thể làm việc và nghỉ ngơi thoải mái.

Máy bay mới của Vietjet có khả năng khai thác trên các chặng bay trung bình và dài với khoảng cách bay đến 11.750 km, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường và mang tới những trải nghiệm bay mới tốt đẹp cho khách hàng.