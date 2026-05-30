HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngữ Văn lớp 10 ở Hà Nội: Gần 400 thí sinh bỏ thi, một em bị đình chỉ

Hà Linh
|

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sáng nay (30/5), trong thời gian làm bài thi môn Ngữ văn, một thí sinh vi phạm quy chế thi bị lập biên bản đình chỉ thi.

"Dù đã được nhắc nhở nhiều lần trước kỳ thi nhưng thí sinh vẫn mang điện thoại vào phòng thi, bị phát hiện và lập biên bản đình chỉ thi", theo Sở GG&ĐT Hà Nội.

Cũng theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, có gần 124.000 thí sinh đến dự thi môn Ngữ Văn, vắng 390 em. Trước đó, tại buổi đăng ký dự thi có hơn 600 em vắng có thể do đi học nghề, học trường tư.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, một thí sinh bị lập biên bản vì mang điện thoại vào phòng thi (ảnh minh hoạ)

Hà Nội tổ chức kỳ thi tại 224 điểm thi với 5.300 phòng thi và 385 phòng thi dự phòng. Trong buổi thi sáng nay, có 5 thí sinh gặp vấn đề sức khoẻ cần đến sự hỗ trợ của các điểm thi trong quá trình làm bài.

Những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi

Sở GD&ĐT lưu ý, chiều nay thí sinh tiếp tục dự môn thi Ngoại ngữ. Phụ huynh nhắc nhở thí sinh không mang vật dụng bị cấm vào khu vực thi.

Đặc biệt đồ đạc, tư trang được gửi ở khu vực quy định cách phòng khi ít nhất 150 mét. Thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại vào phòng thi.

Năm nay, Hà Nội có gần 124.000 thí sinh dự thi, tăng hơn 20.000 thí sinh so với năm ngoái. Tuy nhiên, trong số đó, sẽ chỉ có khoảng hơn 55% đỗ trường THPT công lập. Thí sinh thực hiện 3 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ nhằm lấy kết quả tuyển vào lớp 10. Chính vì thế, kỳ thi có "sức nóng", gây áp lực lớn cho thí sinh, phụ huynh.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, dự kiến từ ngày 19- 22/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn các trường.

Tags

thi vào lớp 10

trường THPT công lập

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại