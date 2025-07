Ngủ trong gara xập xệ nhưng đầu “nảy số” toàn ý tưởng “hoàng kim”, người đàn ông kiếm hơn 2.500 tỷ đồng: 50 tuổi sở hữu cả loạt Rolls Royce, Maybach, kim cương dát đầy người

Khi được hỏi về nghề nghiệp của mình, chính DJ Khaled cũng khó lòng đưa ra một định nghĩa cụ thể. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3/2016, anh từng nói: “Tôi là một người làm trong lĩnh vực âm nhạc, nhà sản xuất, DJ, giám đốc điều hành, CEO và cũng là một nghệ sĩ”.

Với những ai chưa quen thuộc với thế giới hip hop, DJ Khaled là người đứng sau nhiều bản hit đình đám suốt hơn một thập kỷ qua. Các ca khúc do anh thực hiện liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn. Điển hình phải kể tới album Khaled Khaled (2021) được nam nghệ sĩ đặt theo tên mình, với 14 ca khúc, có sự xuất hiện của hàng loạt siêu sao khách mời từ Drake và Jay-Z tới Justin Timberlake và Justin Bieber. Khaled Khaled gặt hái được 94.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 6/5, theo MRC Data. Album cũng giúp nam nghệ sĩ có được No.1 thứ 3 trên Billboard 200.

Theo ước tính của Celebrity Net Worth, triệu phú 50 tuổi này hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 95 triệu USD (gần 2.500 tỷ đồng), nhờ vào sự nghiệp âm nhạc phát triển rực rỡ.

Từng suýt trở thành người vô gia cư

Theo trang Finty, thành quả hiện tại của DJ Khaled là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ. Anh sinh ra trong một gia đình nhập cư, với cha mẹ đều là nhạc sĩ. Dù bắt đầu từ con số 0, họ luôn ủng hộ đam mê nghệ thuật của con trai.

Giai đoạn đầu sự nghiệp, Khaled phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Thu nhập bấp bênh khiến anh liên tục phải chuyển chỗ ở. Thậm chí, có thời điểm anh không còn nhà để về.

Trong một cuộc trò chuyện với tạp chí Complex năm 2016, anh kể lại những ngày phải lang thang ngoài đường, chỉ ngủ trong ô tô hoặc thuê những căn phòng giá rẻ, nhưng chỉ trụ được một tháng rồi lại bị đuổi.

Tuy vậy, với đam mê mãnh liệt dành cho âm nhạc, DJ Khaled từng bước khẳng định tên tuổi và trở thành một trong những nhà sản xuất âm nhạc kiêm nhân vật truyền thông có sức ảnh hưởng lớn.

Bước ngoặt để trở nên tỏa sáng

Một trong những yếu tố khiến Khaled nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng là phong cách nói chuyện đầy năng lượng và thông điệp tích cực, dễ hiểu. CNBC từng nhận định chính sự gần gũi này đã giúp anh thu hút lượng lớn người theo dõi trên các nền tảng xã hội.

DJ Khaled từng cộng tác với hàng loạt ngôi sao hàng đầu làng hip-hop như Jay-Z, Lil Wayne… Không chỉ sản xuất cho người khác, anh cũng phát hành các album của riêng mình. Album Major Key ra mắt năm 2016 từng giúp anh thu về khoảng 20 triệu USD (gần 488 tỷ đồng).

Thành công không chỉ đến từ âm nhạc. Anh còn là tác giả cuốn sách The Keys, từng lọt top bán chạy của New York Times. Ngoài ra, Khaled cũng lấn sân diễn xuất, xuất hiện trong một số bộ phim như Spies in Disguise (2017), Pitch Perfect 3 (2019) và Bad Boys for Life (2020).

Các hợp đồng hợp tác thương hiệu với những tên tuổi lớn như Weight Watchers, Ciroc hay Apple cũng mang lại cho anh khoản thu nhập hàng triệu USD mỗi năm.

Cuộc sống xa hoa ở tuổi trung niên

Với khối tài sản khổng lồ, DJ Khaled sở hữu bộ sưu tập xe hơi khiến nhiều người choáng ngợp. Đặc biệt, anh dành tình cảm đặc biệt cho thương hiệu Rolls-Royce – biểu tượng của sự sang trọng và quyền lực.

Trong garage của anh có thể kể đến các mẫu như Rolls-Royce Wraith Coupe 2017 (285.000 USD), Dawn 2017 (346.000 USD), hai chiếc Phantom Drophead Coupe và Phantom VIII có giá lần lượt là 533.000 USD và 450.000 USD. Ngoài ra, bộ sưu tập còn có những chiếc Maybach đắt đỏ như 57S (417.400 USD) và 62S Landaulet (1,3 triệu USD), cùng Cadillac Escalade trị giá khoảng 76.990 USD – chiếc xe có giá “mềm” nhất trong bộ sưu tập.

Không chỉ dừng lại ở xe hơi, DJ Khaled còn nổi tiếng với bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ. Một trong những chiếc đồng hồ ấn tượng nhất mà anh từng đeo tại lễ trao giải Oscar 2022 là chiếc Billionaire III trị giá khoảng 3 triệu USD (hơn 73 tỷ đồng), được đính 713 viên kim cương trắng với tổng trọng lượng hơn 129 carat.

Ngoài ra, anh còn sở hữu các mẫu như Jacob & Co. Astronomia Tourbillon Baguette (1 triệu USD), Rolex Daytona “Eye of the Tiger” (800.000 USD) và Patek Philippe Nautilus “The Chandelier” (215.000 USD).

Ngoài đam mê xe và đồng hồ, DJ Khaled còn đầu tư mạnh tay vào lĩnh vực bất động sản. Anh từng chi gần 25,9 triệu USD để mua một biệt thự sát bờ biển ở Miami vào năm 2018. Bên cạnh đó, anh còn sở hữu một hòn đảo riêng ở Bahamas và một căn penthouse sang trọng tại thành phố New York.

Với sự nghiệp vững chắc, thương hiệu cá nhân nổi bật và khả năng kinh doanh đa dạng, DJ Khaled đã khẳng định vị thế không chỉ trong ngành âm nhạc mà còn trong giới triệu phú Mỹ – một hành trình đầy cảm hứng từ chàng trai từng không có nhà đến người sở hữu cả “vương quốc” của riêng mình.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)