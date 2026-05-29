Ngủ dậy thấy cổng bị che bạt kín, người phụ nữ Thanh Hóa vội xem camera thì phát hiện sự thật xúc động

Hương Trà (T/H)
|

Sự cẩn thận, tỉ mỉ và rất tử tế của hàng xóm khiến người phụ nữ này vô cùng cảm động.

Một đoạn clip ghi lại sự việc diễn ra trước một ngôi nhà ở phường Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đang được nhiều người chia sẻ và bàn luận trên mạng xã hội. Trong clip, phần cổng ngôi nhà được che kín bằng một tấm bạt lớn khiến chủ nhà khá bất ngờ khi thức dậy. Đến khi biết được lý do phía sau, chủ nhà cảm thấy xúc động và ấm lòng bởi sự tỉ mỉ, cẩn thận của những người hàng xóm.

Theo chia sẻ của chị Hoàng Hiền (SN 1992) trên VietNamNet, sáng 24/5 khi ngủ dậy, chị thấy phía trước cổng nhà mình được che kín bằng tấm bạt lớn nên khá thắc mắc. Ban đầu, chị còn nghĩ có thể nhà mình xảy ra chuyện gì nên mới bị che chắn như vậy. Sau đó, chị mở camera an ninh để xem lại thì mới hiểu câu chuyện phía sau.

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy từ khoảng hơn 4h sáng cùng ngày, người hàng xóm sống đối diện đã mang bạt sang che phía trước cổng nhà chị Hiền. Hôm đó, gia đình hàng xóm dậy sớm để quạt thóc sau mùa gặt. Sợ bụi bay sang ảnh hưởng tới hai con nhỏ nhà chị Hiền, nhất là em bé mới 6 tháng tuổi, họ đã chủ động che chắn từ sớm trước khi bắt đầu công việc.

Hàng xóm chủ động che tấm bạt lớn trước cổng nhà chị Hiền để quạt thóc. (Ảnh cắt từ clip)

Theo lời kể của chị Hiền trên VietNamNet, khoảng cách giữa hai nhà không quá gần, ở giữa còn có một con đường rộng khoảng 7m. Việc quạt thóc cũng diễn ra lúc sáng sớm khi mẹ con chị vẫn còn ngủ nên nếu hàng xóm không che chắn thì có lẽ chị cũng không biết hay phàn nàn gì. Sau khi công việc xong xuôi, hàng xóm lại sang thu dọn gọn gàng như bình thường. Khi chị gửi lời cảm ơn, người hàng xóm chỉ nhẹ nhàng nói rằng nhà có em bé nhỏ nên che lại để bụi không bay vào. Chính sự tinh tế và chân thành ấy càng khiến chị thấy quý mến tình cảm của hàng xóm nơi mình đang sống.

Được biết, gia đình chị Hiền mới chuyển về đây sinh sống hơn một năm nay. Trong khoảng thời gian đó, chị nhiều lần cảm nhận được sự gần gũi của bà con xung quanh. Theo chia sẻ của chị, ở khu vực này mọi người sống khá tình cảm, thường xuyên hỏi han nhau những chuyện nhỏ trong cuộc sống.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cuộc sống đôi khi chỉ cần những sự quan tâm đơn giản như vậy cũng đủ khiến người khác thấy vui trong lòng. Không ít người chia sẻ rằng họ cũng từng gặp những người hàng xóm tốt bụng, luôn âm thầm giúp đỡ nhau từ những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày.

Một tấm bạt che bụi thóc thật ra không phải việc gì lớn lao, nhưng lại khiến nhiều người cảm thấy dễ chịu bởi đó là sự quan tâm xuất phát từ suy nghĩ cho người khác. Có lẽ niềm vui trong cuộc sống nhiều khi đến từ những điều rất bình thường như vậy. Là cảm giác bên cạnh mình vẫn có những người hàng xóm tốt bụng, biết để ý cho nhau từ những chuyện nhỏ nhất. Không cần điều gì quá lớn, chỉ một hành động giản dị cũng đủ khiến một ngày trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn.

