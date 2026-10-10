Ngư dân mất tích sau vụ chìm tàu cá tự bơi vào bờ sau 8 giờ lênh đênh trên biển

Thuyền trưởng mất tích trong vụ tàu chìm ở cửa biển Quảng Trị đã về đến nhà an toàn sau gần 8 tiếng lênh đênh trên biển và tự bơi vào bờ.

Liên quan vụ thuyền trưởng mất tích trong vụ tàu chìm ở cửa biển Quảng Trị , Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu QB-93230-TS bị mất tích trong vụ chìm tàu về nhà an toàn.

Trước đó, lúc 13h20 ngày 9/10 Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh) nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Ngọc L. (SN 1992, trú tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) việc tàu cá mang số hiệu QB-93230-TS bị chìm, một ngư dân mất tích. Chị L. đề nghị được lực lượng Bộ đội Biên phòng hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đến thăm hỏi chúc mừng ngư dân Nguyễn Mạnh C. may mắn vượt qua sóng gió, trở về nhà an toàn. (Ảnh: BĐBP)

Tàu cá gặp nạn dài 12,5 m, do anh Nguyễn Mạnh C. (SN 1986, chồng chị L.) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, hành nghề lồng bẫy ghẹ.

Ngày 8/10, tàu xuất lạch đi khai thác hải sản. Đến 11h55 phút ngày 9/10, khi đang di chuyển vào cửa Gianh thì tàu bị chìm khi cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

Thời điểm tàu chìm, có tàu cá mang số hiệu QB-98190-TS do ông Nguyễn Ngọc Hương (trú tại tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh) làm chủ nhanh chóng tiếp cận và vớt được 3 thuyền viên của tàu cá mang số hiệu QB-93230-TS. Riêng anh Nguyễn Mạnh C. (chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu QB-93230-TS) mất tích và được các tàu trên địa bàn phối hợp tìm kiếm.

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, đến 19h30 cùng ngày, ngư dân Nguyễn Mạnh C. bơi và trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch ( Quảng Trị ). Chính quyền và bà con nhân dân địa phương hỗ trợ áo quần, ô tô chở về nhà an toàn, sức khỏe ổn định.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đến thăm hỏi chúc mừng ngư dân may mắn vượt qua sóng gió, trở về nhà an toàn, đồng thời, động viên gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.