Ngư dân Hà Tĩnh kể hành trình sống sót sau hơn 10 giờ trôi dạt giữa biển

Trong hơn 10 giờ giữa biển, anh Nguyễn Văn Thanh nhiều lúc gần như kiệt sức. Những lúc đó, anh lại nghĩ đến vợ con, cha mẹ già để tự động viên mình, tìm đường trở về.

Video ngư dân bật khóc kể lại hành trình tìm đường sống sau hơn 10 giờ trôi dạt giữa biển. (Clip: Hoài Nam)

Không chống lại dòng nước, tìm cách giữ sức

Sáng 16/8, một ngày sau khi trở về, anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1981, trú thôn Cương Gián, xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) vẫn chưa hết mệt mỏi và bàng hoàng khi nhớ lại hành trình hơn 10 giờ trôi dạt giữa biển.

Làn da rám sạm, đỏ rát, có chỗ phồng rộp sau nhiều giờ phơi mình dưới nắng, anh Thanh kể: “Tôi đi biển từ nhỏ, cũng có kinh nghiệm bơi lội, nhưng lần này khác hẳn. Khi bị dòng nước cuốn ra xa, tôi cũng có lúc nghĩ mình khó trở về được”.



Anh Nguyễn Văn Thanh xúc động khi chia sẻ lại khoảnh khắc trở về từ biển.

Anh Thanh cho biết, gần 3h sáng 15/8, anh chạy xe máy hơn 15km từ nhà đến xã Đan Hải để cào nghêu.

Đến 6h cùng ngày, sau khi cào được khoảng 1kg nghêu, anh đưa số hải sản lên bờ, cho vào túi treo trên xe máy rồi di chuyển thêm khoảng 4km để tiếp tục công việc. Thế nhưng, chỉ khoảng 10 phút sau khi xuống nước, sự cố bất ngờ xảy ra.



"Dòng xoáy mạnh, sóng dồn cao, khiến tôi mất thăng bằng rồi bị nước cuốn ra xa. Tôi cố bơi vào bờ nhưng không được”, anh Thanh nhớ lại.

Biết mình đang bị cuốn khỏi bờ, anh Thanh cố chống chọi nhưng càng bơi càng nhanh mất sức. Khi khoảng cách với đất liền ngày một xa, có lúc lên tới gần 7km, anh Thanh hiểu rằng nếu cứ cố bơi liên tục, mình sẽ không còn đủ sức để trở về.

“Lúc đó tôi không chống lại dòng nước nữa mà thả người theo dòng chảy, dùng chân đạp liên tục để giữ cho cơ thể nổi lên”, anh Thanh kể lại.

Người thân, hàng xóm đến thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Văn Thanh

Người đàn ông cho biết, khi nước cuốn ra xa, anh nhìn vào bờ chỉ còn thấy lờ mờ những hàng phi lao. Cũng có lúc anh thấy tàu của ngư dân nhưng không thể vẫy gọi vì quá xa.

Anh Thanh cố giữ sức, lựa theo dòng chảy để tìm hướng vào bờ. Không còn nhìn rõ bãi cát, anh dựa vào hướng mặt trời để định phương. Khi còn sức, anh đã cố đạp chân, quạt tay đưa cơ thể về phía đất liền.

"Có lúc cơ thể gần như không còn sức để chống đỡ, người chìm xuống nước, tôi lại phải cố đạp chân, đẩy người ngoi lên mặt nước. Lúc đó khát nước lắm, người mệt. Mỗi lần như vậy, tôi lại nghĩ đến vợ con, cha mẹ già rồi tự động viên mình cố thêm một chút thôi”, anh Thanh kể.

Nghĩ đến cha mẹ già, vợ con để cố gắng trở về

Từ sáng đến trưa rồi sang đầu giờ chiều, anh Thanh vẫn kiên trì tìm hướng vào bờ. Mỗi lúc mặt trời dịch chuyển, anh lại dựa vào đó để xác định phương hướng, vừa bơi vừa tranh thủ thả nổi lấy sức. Đến khi cơ thể gần như rã rời, anh bất ngờ nhìn thấy bờ cát phía xa.

“Lúc nhìn thấy bờ, tôi mừng lắm nhưng người gần như không còn sức. Khi đến bờ khoảng 16h, tôi bò mãi mới vào được bên trong, gặp được một người dân. Tôi có nói mình bị đuối nước, sau đó họ cho nước uống, chuối để ăn", anh Thanh chia sẻ.

Kể lại những giờ phút giành giật sự sống giữa biển, anh Thanh không giấu được xúc động khi nhắc đến vợ và 3 người con nhỏ. Đặc biệt, cô con gái út vừa tròn 1 tuổi.

“Nghĩ đến cha mẹ già, vợ và 3 con nhỏ tôi lại tự động viên mình vì có lúc tôi tưởng mình không thể sống nổi nữa. Đến khi bơi vào được bờ, tôi nghĩ mình may mắn, đời mình có phúc mới thoát được nạn”, anh Thanh rưng rưng nói.

Dù con trai đã may mắn sống sót và trở về, mỗi khi nhắc lại những giờ phút chờ đợi, ông Nguyễn Xuân Tịnh (76 tuổi) không giấu được xúc động.



Ông Nguyễn Xuân Tịnh (76 tuổi), cha anh Thanh, vẫn chưa hết xúc động khi nhắc lại những giờ phút gia đình chờ tin.

“Nghe tin con gặp nạn, tôi không đứng vững nổi. Ở nhà chỉ biết thắp hương, cầu nguyện mong con sớm bình yên trở về. Cả làng nhốn nháo đi tìm, ai cũng lo. Mãi đến chiều mới nhận được tin con còn sống, lúc đó cả nhà như vỡ òa”, ông Tịnh kể.

Ban đầu, gia đình vẫn chưa dám tin. Thời gian con mất tích quá lâu, mọi người đều nghĩ khả năng sống sót rất mong manh.

Đến khi nhận được cuộc gọi video và tận mắt thấy con còn sống, ông Tịnh mới thực sự tin con đã trở về.

“Nhìn thấy mặt con trên điện thoại, tôi mới tin là nó còn sống”, ông Tịnh xúc động .

Ông Hoàng Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, cho biết ngay sau khi nhận tin anh Thanh mất tích, chính quyền địa phương đã phối hợp huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm trên biển từ sáng.

“Chúng tôi theo thuyền tìm kiếm từ sáng. Đến chiều nhận được cuộc gọi báo Thanh còn sống, ai cũng vỡ òa. Không ai nghĩ sau ngần ấy thời gian giữa biển mà Thanh vẫn có thể tự bơi vào bờ được”, ông Hà nói.