Ngư dân bắt được con cá trê khổng lồ nặng 114kg, dài 2,15 mét

Phương Linh (T/h) |

Con cá trê khổng lồ nặng 114 kg và dài 2,15 mét đã khiến những người chứng kiến kinh ngạc. Họ không giấu nổi sự ngạc nhiên trước kích thước của con cá.

Onur Doğan, một ngư dân 27 tuổi sống ở khu phố Çarıklar thuộc huyện Köprübaşı, tỉnh Manisa, Thổ Nhĩ Kỳ, đã bắt được một con cá trê khổng lồ nặng 114 kg và dài 2,15m tại hồ chứa nước Demirköprü.

Onur Doğan, người đã câu cá ở đập nước này từ thời thơ ấu, đã mô tả khoảnh khắc anh bắt được con cá: "Tôi câu cá bằng thuyền trên đập với bố và chú từ năm 7 tuổi. Lúc đầu, tôi cứ tưởng đó là khúc gỗ khi nó mắc vào giỏ. Khi sờ tay vào, tôi nhận ra đó là cá trê. Nó to đến nỗi không thể di chuyển nhiều trong giỏ. Tôi và người trợ giúp của tôi đã kéo nó ra cùng một lúc".

Ngư dân bắt được con cá trê khổng lồ nặng 114kg, dài 2,15 mét - Ảnh 1.

Con cá trê khổng lồ bị bắt.

Doğan cho biết đã làm nghề đánh cá được 20 năm và kiếm sống bằng nghề này, anh bán cá với giá 180 lira mỗi kg.

Con cá trê khổng lồ bắt được ở Köprübaşı đã khiến những người chứng kiến kinh ngạc. Hàng xóm và đồng nghiệp không giấu nổi sự ngạc nhiên trước kích thước của con cá.

Doğan, người đã đánh bắt cá ở đập nước này nhiều năm với 3 chiếc thuyền đánh cá, cũng cho biết anh buôn bán cá tại một điểm bán hàng do mình điều hành trên đường cao tốc Demirci-Salihli. Con cá trê khổng lồ mà anh bắt được được ghi nhận là một trong những con cá lớn nhất từng được đánh bắt trong khu vực.

Ngư dân bắt được con cá trê khổng lồ nặng 114kg, dài 2,15 mét - Ảnh 2.

Cá trê khổng lồ là loài cá được tìm thấy ở một số nơi trên thế giới. Loài này sở hữu cơ thể dài, thon, da trơn láng và không có vảy. Cá trê khổng lồ có miệng rộng với nhiều râu cảm giác, giúp chúng tìm kiếm được thức ăn trong môi trường nước đục.

Màu sắc da của chúng thay đổi tùy theo môi trường. Nếu nước trong, thông thường cá có màu đen. Trong khi nước đục thường tạo ra các cá thể màu xanh lục nâu. Với hình dạng cơ thể thuôn dài, loài này có thể bơi lùi như lươn.

