HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngọn lửa thiêu rụi nhà máy sản xuất linh kiện cho UAV ở Ba Lan

Hoàng vân
|

Vào đêm 30/8 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại một cơ sở của WB Electronics - nhà sản xuất quốc phòng của Ba Lan, chuyên sản xuất linh kiện cho UAV.

Lực lượng cứu hỏa được điều động đến hiện trường để dập tắt đám cháy, ngày 31/8/2026.

Theo nguồn tin, đám cháy bùng phát ngay sau nửa đêm 30/8 tại một tòa nhà sản xuất thuộc cơ sở nằm gần thành phố Skarżysko-Kamienna.

Một nhân viên an ninh đã báo cho cảnh sát ngay sau khi cảm biến chống đột nhập được kích hoạt trong khuôn viên.

Camera giám sát ghi lại hình ảnh một người không rõ danh tính, đội mũ trùm đầu, đi vào cơ sở của WB Electronics bằng cách vượt qua hàng rào bảo vệ.

Một ba lô và một áo nỉ sau đó được tìm thấy gần cơ sở này.

Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan và Cục Tình báo Quân sự cũng đã được thông báo và tham gia vào công tác ứng phó.

Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy và đang xem xét khả năng cố ý phóng hỏa.

"Chúng tôi đang xử lý vấn đề này hết sức nghiêm túc", người phát ngôn cơ quan điều phối các dịch vụ tình báo Ba Lan nói.

Năm đội cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường và dập tắt đám cháy.

Cơ sở sản xuất này đã ngừng hoạt động khi hỏa hoạn xảy ra. Không có thương vong nào được báo cáo.

WB Electronics là công ty cốt lõi của WB Group, tập đoàn quốc phòng tư nhân lớn nhất Ba Lan.

Công ty này phát triển và sản xuất linh kiện cho một số loại UAV, bao gồm UAV trinh sát FlyEye và FT-5, cùng với các loại vũ khí bay lượn Warmate và Gladius.

UAV trinh sát FlyEye và đạn dược lượn vòng Warmate nằm trong số các nền tảng của công ty được quân đội Ukraine sử dụng.

Vụ hỏa hoạn ở Ba Lan là sự cố mới nhất trong một loạt các vụ việc được báo cáo tại các cơ sở liên quan đến lĩnh vực quốc phòng châu Âu trong những tuần gần đây.

Một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất đạn dược ở Bulgaria thuộc sở hữu của EMCO vào ngày 10/8.

Sau đó, vào ngày 13/8, một vụ nổ khác được báo cáo tại cơ sở thuộc sở hữu của KNDS Ammo Italy.

Cả hai công ty đều có mối quan hệ quốc phòng mật thiết với Ukraine. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nghi ngờ về hành vi phá hoại trong các vụ việc này.

Theo South Front
Máy bay do Nga sản xuất lại để lộ "sơ hở": Phần thiết kế được ca ngợi nhất lại là điểm yếu chí mạng
Tags

Ba Lan

châu âu

nhà máy sản xuất uav

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

01:35
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại