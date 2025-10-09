Ngôi trường liên tục lọt Top đại học hàng đầu thế giới: Có Phó giáo sư 47 tuổi điều hành, vừa công bố gói hỗ trợ lên tới 7 tỉ đồng

Bảng xếp hạng đại học thế giới của Times Higher Education (THE) năm nay vẫn được đánh giá dựa trên 18 tiêu chí thuộc 5 nhóm trụ cột chính, tương tự các năm trước. Trong đó, chất lượng nghiên cứu chiếm tỷ trọng cao nhất với 30%, tiếp theo là chất lượng giảng dạy (29,5%), môi trường nghiên cứu (29%), mức độ quốc tế hóa (7,5%) và nguồn thu từ doanh nghiệp, bằng sáng chế (4%). Đây hiện được xem là một trong bốn hệ thống xếp hạng uy tín nhất thế giới, cùng với QS, ARWU và US News, và đã công bố bảng xếp hạng đại học đầu tiên vào năm 2011.

Năm 2026, THE tiến hành khảo sát gần 2.200 trường đại học thuộc 115 quốc gia và vùng lãnh thổ, phản ánh bức tranh toàn cầu về giáo dục đại học. Mỹ và Anh tiếp tục giữ vị thế hàng đầu khi thống trị top 10 trong bảng xếp hạng.

Dẫn đầu nhóm đại diện Việt Nam là Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, được xếp trong nhóm 501–600 của bảng xếp hạng toàn cầu. Đáng chú ý, Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Đà Nẵng lần đầu tiên góp mặt trong danh sách này, nằm trong nhóm 1001-1200 và 1501+. Chín đại diện còn lại của Việt Nam đều giữ nguyên thứ hạng năm ngoái. Điều này phản ánh những bước tiến đáng kể của giáo dục đại học Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Đại học Kinh tế TP HCM năm nay tuyển 8.600 sinh viên ở hai cơ sở TP HCM và Vĩnh Long. Trường lấy điểm chuẩn 22,8 đến 27,7 với các ngành ở khu vực TP HCM, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Những ngành có điểm chuẩn cao là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (27,7), Công nghệ Marketing (26,65), Marketing (26,5). Ngoài ra Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện cùng lấy 26,3. Điểm chuẩn thấp nhất là ngành Thẩm định giá và Quản trị tài sản.

Vừa công bố người điều hành mới

Mới đây, Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Quang Hùng, 47 tuổi, vừa được giao quyền phụ trách điều hành Đại học Kinh tế TP.HCM, thay cho giáo sư, tiến sĩ Sử Đình Thành – người kết thúc nhiệm kỳ Giám đốc trường.

Trước đó, ngày 22/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất chủ trương cho UEH thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hai Phó Giám đốc. Trên cơ sở này, Hội đồng Đại học Kinh tế TP.HCM đã hoàn tất các bước theo quy định và ra nghị quyết bổ nhiệm lại PGS.TS Bùi Quang Hùng cùng TS Đinh Công Khải, đồng thời giao quyền điều hành chung cho PGS.TS Bùi Quang Hùng.

PGS.TS Bùi Quang Hùng sinh năm 1978, hiện là Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM, kiêm Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long – UEH Mekong. Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2000, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán. Sau đó, ông tiếp tục học cao học tại Học viện Công nghệ Châu Á (AIT, Thái Lan) và Trường Quản lý châu Âu ESCP-EAP (Pháp), nhận bằng thạc sĩ Tài chính năm 2004. Năm 2019, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kế toán tại UEH và được phong học hàm Phó giáo sư vào năm 2023.

Trong gần 25 năm gắn bó với UEH, ông Bùi Quang Hùng từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Giảng viên, Bí thư Đoàn trường, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Nhân sự, Phó Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo, và Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long – UEH Mekong.

Từ năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, và đến năm 2023, khi UEH chuyển mô hình sang đại học đa ngành, ông giữ chức Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong vai trò này, PGS.TS Hùng phụ trách nhiều mảng trọng yếu như tài chính, cơ sở vật chất, đào tạo, chăm sóc người học, truyền thông – phát triển đối tác và chuyển đổi số toàn diện.

Ông cũng là người tham gia chủ chốt trong các đề án chiến lược của UEH giai đoạn 2011–2025, bao gồm: Tự chủ đại học, Chuyển đổi số, Quốc tế hóa, và tái cấu trúc đại học theo hướng đa ngành – bền vững.

Việc PGS.TS Bùi Quang Hùng được giao quyền điều hành được kỳ vọng sẽ giúp UEH tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong quản trị đại học hiện đại và hội nhập quốc tế.

Dành gói hỗ trợ 7 tỉ đồng cho sinh viên

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10 (Bualoi) gây ra, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) vừa triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho sinh viên thuộc 19 tỉnh, thành chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai năm 2025. Tổng kinh phí dự kiến lên đến 7 tỉ đồng, tập trung vào ba chính sách: giảm học phí, cấp học bổng và gia hạn thời gian đóng học phí.

Theo đó, gần 3.000 sinh viên có hộ khẩu tại các địa phương chịu ảnh hưởng sẽ được giảm 10% học phí cho học kỳ cuối năm 2025. Khoản hỗ trợ này sẽ được trừ vào học phí học kỳ đầu năm 2026, riêng sinh viên đã tốt nghiệp sẽ nhận tiền trực tiếp. Danh sách 19 địa phương gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Thanh Hóa, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Đà Nẵng.

Đại học Kinh tế TP.HCM công bố gói hỗ trợ 7 tỉ đồng cho sinh viên 19 tỉnh, thành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 10. Trong ảnh: Sinh viên UEH - Ảnh minh họa

Song song đó, UEH cũng dành hơn 1,35 tỉ đồng để trao 100 suất học bổng hỗ trợ sinh viên khó khăn: 70 suất (trị giá hơn 14 triệu đồng/suất) cho sinh viên đại học chính quy và 30 suất (12 triệu đồng/suất) cho sinh viên hệ liên thông, vừa làm vừa học. Ứng viên được xét theo các tiêu chí hoàn cảnh khó khăn, chưa nhận học bổng tương đương và không bị kỷ luật. Hồ sơ đăng ký trực tuyến từ 6/10 đến 23/10, nộp bản giấy từ 27–31/10 tại Phòng Chăm sóc người học, cơ sở B.

Bên cạnh đó, UEH cũng gia hạn thời hạn đóng học phí đến 15/1/2026 cho sinh viên thuộc 19 tỉnh, thành nói trên, giúp giảm áp lực tài chính sau bão.

Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc phụ trách UEH, cho biết: “Chương trình không chỉ giúp sinh viên vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của UEH trong việc xây dựng môi trường học tập công bằng, nhân văn và bền vững.”

