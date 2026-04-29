HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngôi trường có tỷ lệ chọi lớp 10 'thấp hiếm thấy', chỉ 24 em đăng ký nguyện vọng 1

Lệ Thu |

Một trường THPT mới tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội) chỉ 24 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu 90.

Theo số liệu vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố tối 28/4, Trường THPT Minh Châu – cơ sở giáo dục mới có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 năm học 2026–2027 ở mức thấp.

Trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 90 học sinh lớp 10, tương ứng 2 lớp. Tuy nhiên, số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 chỉ là 24 em, tỷ lệ chọi xuống còn 0,27 – mức thấp hiếm thấy trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Ở các nguyện vọng bổ sung, số thí sinh đăng ký vào trường lần lượt là 109 (nguyện vọng 2) và 77 (nguyện vọng 3), nâng tổng số lượt đăng ký lên 210.

Đáng chú ý, Trường THPT Minh Châu không xuất hiện trong danh sách giao chỉ tiêu tuyển sinh được công bố vào đầu tháng 4. Theo thông báo số 1570/TB-SGDĐT ngày 16/4/2026, trường được bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho năm học tới.

Phối cảnh trường Liên cấp Minh Châu (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Trường Tiểu học – THCS và THPT Minh Châu vẫn đang trong quá trình xây dựng. Đây là dự án trường liên cấp đặt tại xã Minh Châu – xã đảo duy nhất của Hà Nội (thuộc địa bàn huyện Ba Vì cũ), đồng thời cũng là trường THPT đầu tiên được đầu tư xây dựng tại khu vực này.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 8/2026, kịp đưa vào sử dụng ngay trước thềm năm học mới để đón khóa học sinh lớp 10 đầu tiên.

Thông tin từ nhà trường cho biết, mô hình đào tạo hướng tới việc kết nối với các trường THPT chất lượng cao và trường chuyên của thành phố. Giáo viên, giảng viên có chuyên môn cao sẽ tham gia giảng dạy thông qua hình thức kết hợp giữa học trực tiếp vào cuối tuần và học trực tuyến.

Ngoài tuyển sinh lớp 10, nhà trường cũng dự kiến tuyển học sinh cho khối 11 và 12, mỗi khối 2 lớp, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập tại địa phương và khu vực lân cận. Tổng quy mô tuyển sinh bậc THPT của trường năm học 2026–2027 ước tính khoảng 250–270 học sinh.

Vợ chồng trẻ rời phố về quê sau 10 năm, chi 130 triệu đồng để dựng nhà lá: Thành quả bất ngờ
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc Israel phá hủy 'đường hầm Hezbollah' sâu 25m bằng 450 tấn thuốc nổ

Khoảnh khắc Israel phá hủy 'đường hầm Hezbollah' sâu 25m bằng 450 tấn thuốc nổ

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại