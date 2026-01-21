Ngôi trường có đông học sinh giỏi quốc gia nhất Việt Nam: Từng được KTX làm đồ án quy hoạch tổng thể Hà Nội thiết kế

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân mê học thuật. Đoàn học sinh TP.HCM giành tổng cộng 288 giải, trong đó có 10 giải nhất, 68 giải nhì, 72 giải ba và 138 giải khuyến khích. Đáng chú ý, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tiếp tục dẫn đầu toàn TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung với 153 giải. Thành tích ấy là kết quả của gần một thế kỷ bền bỉ xây dựng nền tảng học thuật, văn hóa và tinh thần rất riêng của ngôi trường nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai này.

Với thành tích ấy, không khó để lý giải vì sao mỗi mùa tuyển sinh, cái tên Lê Hồng Phong luôn nằm trong nhóm được nhắc đến nhiều nhất. Nhưng phía sau những con số ấn tượng là cả một câu chuyện dài về lịch sử, triết lý giáo dục và môi trường học tập đặc biệt - nơi vừa đào tạo học sinh giỏi vừa nuôi dưỡng những con người “luôn hạnh phúc”.

Toàn cảnh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. (Ảnh: Minh Hoà)

Ngôi trường lâu đời bậc nhất cả nước

Xét về lịch sử hình thành, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là một trong những ngôi trường lâu đời nhất tại TP.HCM. Trường được xây dựng từ năm 1927 với tên gọi ban đầu là Pétrus Ký và đến năm 1928 mới chính thức khai giảng năm học đầu tiên với khoảng 200 học sinh. Đây là một trong ba trường THPT lâu đời nhất thành phố, bên cạnh Collège Chasseloup Laubat được thành lập năm 1874 và Collège de Jeunes Filles Indigènes ra đời năm 1915. Trong giai đoạn đầu, trường do các hiệu trưởng người Pháp điều hành, nhưng từ năm 1947 trở đi, vị trí này đã được đảm nhiệm bởi người Việt Nam.

Sau năm 1976, trường chính thức mang tên cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và trở thành một trong hai trường THPT chuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cùng với Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ngày xưa. (Ảnh: ITN)

Gần một thế kỷ tồn tại, ngôi trường này đã chứng kiến và góp phần tạo nên nhiều thế hệ trí thức, nhà khoa học, chính khách và nghệ sĩ nổi tiếng. Có thể kể đến những cái tên như Giáo sư Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, Giáo sư Nguyễn Ngọc Trân, Phó Giáo sư Trần Văn Ơn, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát... Hai nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang cũng từng là học sinh của ngôi trường này. Những cái tên ấy phần nào phản ánh chiều sâu học thuật và tầm ảnh hưởng lâu dài của Lê Hồng Phong đối với xã hội.

Không chỉ có vậy, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong còn gây ấn tượng mạnh bởi kiến trúc cổ kính mang đậm dấu ấn Pháp. Công trình do kiến trúc sư Ernest Hébrard - người nổi tiếng với đồ án quy hoạch tổng thể Hà Nội (1924-1926) thiết kế, nằm trong khuôn viên xanh rộng khoảng 8 hecta giữa trung tâm thành phố. Những dãy phòng học mái ngói, hành lang dài lát gạch caro, các ô cửa vòm và mái vòm cong nối tiếp nhau tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa cổ điển vừa thoáng đãng. Bố cục gồm ba dãy phòng học chính và hành lang mở ra sân lớn ở trung tâm giúp không gian luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Chính vẻ đẹp ấy đã đưa Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong vào danh sách 10 di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố, trở thành một trong số ít trường học được xếp hạng di tích tại TP.HCM.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong còn gây ấn tượng mạnh bởi kiến trúc cổ kính mang đậm dấu ấn Pháp. (Ảnh: Minh Hoà)

Học sinh vừa giỏi vừa tài

Bên cạnh nền tảng truyền thống, chất lượng đào tạo của nhà trường luôn được cập nhật theo xu hướng hiện đại. Từ năm học 2019 - 2020, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã trở thành trường THPT đầu tiên tại TP.HCM triển khai giảng dạy đại trà trí tuệ nhân tạo cho cả ba khối lớp. Không dừng lại ở kiến thức lý thuyết, chương trình hướng tới việc giúp học sinh làm quen với tư duy công nghệ, lập trình, mô hình toán và cách ứng dụng AI vào các bài toán thực tế. Nhà trường xác định rõ mục tiêu đào tạo thế hệ học sinh có khả năng làm chủ ba ngôn ngữ quan trọng của thời đại, gồm tiếng Anh, toán học và ngôn ngữ lập trình.

Để trở thành học sinh của Lê Hồng Phong, điều kiện tiên quyết là năng lực học tập vượt trội. Tỷ lệ chọi và điểm chuẩn vào lớp 10 của trường luôn nằm trong nhóm cao nhất TP.HCM. Có những năm, tỷ lệ cạnh tranh lên tới hơn năm thí sinh cho một suất học. Chính sự khắt khe trong tuyển sinh đã tạo nên một môi trường học tập giàu động lực, nơi học sinh được thúc đẩy phát huy tối đa khả năng của bản thân. Phần lớn học sinh sau khi tốt nghiệp đều trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu trong nước, đồng thời không ít em giành được học bổng giá trị từ các đại học danh tiếng trên thế giới.

Học sinh nhà trường vừa giỏi vừa năng động. (Ảnh: LHP Photography club)

Thành tích học tập của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cũng luôn nằm ở nhóm dẫn đầu cả nước. Mỗi năm, học sinh của trường đều góp mặt trong các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, mang về nhiều huy chương và giải thưởng danh giá. Những kết quả ấy, cùng với con số 153 giải học sinh giỏi quốc gia trong năm học 2025-2026, tiếp tục củng cố vị thế của Lê Hồng Phong như một biểu tượng về chất lượng giáo dục tại TP.HCM.

Song song với học tập, đời sống học đường tại đây cũng vô cùng sôi động. Trường sở hữu hệ thống câu lạc bộ phong phú trải dài từ học thuật, khoa học đến nghệ thuật và giải trí. Các sự kiện truyền thống, hoạt động ngoại khóa quy mô lớn được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện để học sinh phát triển kỹ năng mềm, khả năng làm việc nhóm và tinh thần cộng đồng. Chính sự cân bằng giữa học tập và trải nghiệm ấy đã làm nên một Lê Hồng Phong vừa nghiêm túc trong học thuật, vừa giàu màu sắc tuổi trẻ.