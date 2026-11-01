Ngôi trường 2 năm liên tiếp vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia - thành tích chưa từng có trong lịch sử chương trình

Ngôi trường chuyên của Hà Nội vừa ghi dấu ấn đặc biệt tại Đường Lên Đỉnh Olympia khi có học sinh giành chức vô địch trong hai năm liên tiếp.

Sáng 1/11, Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 khép lại với chiến thắng thuộc về Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Nam sinh đã vượt qua ba đối thủ Nguyễn Huy Quang Minh, Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương và để trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế chung cuộc danh giá.

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26

Chiến thắng của Anh Đức nối tiếp thành tích mà Trần Bùi Bảo Khánh đã đạt được tại Olympia năm thứ 25. Trong trận Chung kết diễn ra ngày 26/10/2025, Bảo Khánh cũng là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã xuất sắc giành ngôi Quán quân với 215 điểm sau màn bứt phá ở phần thi Về đích.

Như vậy, trong hai mùa giải liên tiếp, cùng một ngôi trường có học sinh bước lên bục cao nhất của sân chơi kiến thức trên truyền hình. Đây là dấu mốc đặc biệt của THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đồng thời đưa ngôi trường trở thành trường đầu tiên trong lịch sử Olympia có hai năm liên tiếp giành chức vô địch.

Trần Bùi Bảo Khánh - Quán quân Olympia 2025

7 lần góp mặt ở Chung kết, 3 lần chạm tay vào vòng nguyệt quế

Tại Đường Lên Đỉnh Olympia, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có 7 học sinh góp mặt ở trận đấu cuối cùng, gồm Phan Minh Châu ở năm thứ nhất, Phan Minh Đức ở năm thứ 10, Lê Duy Bách ở năm thứ 16, Phạm Huy Hoàng ở năm thứ 17, Vũ Nguyên Sơn ở năm thứ 22, Trần Bùi Bảo Khánh ở năm thứ 25 và Đoàn Lê Anh Đức ở năm thứ 26.

Trong số đó, Phan Minh Đức là học sinh đầu tiên mang vòng nguyệt quế Olympia về với Hà Nội - Amsterdam khi giành chức vô địch ở năm thứ 10. Phải mất 15 năm, ngôi trường mới tiếp tục có thêm một nhà vô địch. Người làm được điều đó là Trần Bùi Bảo Khánh tại Olympia năm thứ 25.

Phan Minh Đức là học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đầu tiên giành chức vô địch tại Olympia

Ở trận Chung kết diễn ra ngày 26/10/2025, Bảo Khánh bước vào phần thi Về đích với 175 điểm nhưng đã có màn bứt phá ấn tượng, kết thúc cuộc thi với 215 điểm và giành ngôi Quán quân. Chiến thắng này đưa chiếc vòng nguyệt quế trở lại với Ams sau hơn một thập kỷ chờ đợi.

Đến mùa giải thứ 26, Đoàn Lê Anh Đức tiếp tục làm nên dấu mốc mới khi nam sinh giành chiến thắng với 240 điểm, qua đó giúp Hà Nội - Amsterdam có Quán quân thứ ba trong lịch sử tham dự Olympia và trở thành ngôi trường đầu tiên có học sinh vô địch 2 năm liên tiếp.

Khuôn viên rộng gần 5ha giữa lòng Hà Nội

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thường được gọi bằng cái tên thân thuộc là Trường Ams, có lịch sử hình thành gắn với một câu chuyện đặc biệt về tình hữu nghị quốc tế. Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, trong những năm chiến tranh ác liệt, đặc biệt sau các đợt ném bom Hà Nội năm 1972, người dân thủ đô Amsterdam của Hà Lan đã vận động quyên góp nhằm xây dựng một ngôi trường dành tặng Hà Nội sau chiến tranh. Từ nghĩa cử đó, ý tưởng về ngôi trường mang tên Hà Nội - Amsterdam được hình thành.

Trải qua hơn 40 năm phát triển, Hà Nội - Amsterdam đã trở thành một trong những cơ sở giáo dục chuyên trọng điểm của thành phố. Trên website chính thức, nhà trường xác định bốn giá trị cốt lõi là tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm và cộng đồng; đồng thời hướng tới xây dựng môi trường giáo dục chuyên sâu, nhân văn, cởi mở, tạo điều kiện để học sinh phát triển thế mạnh của bản thân.

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất nhì Hà Nội

Một trong những điểm dễ nhận diện của Ams là khuôn viên hiện đại tại số 1 Hoàng Minh Giám, phường Yên Hòa, Hà Nội. Theo giới thiệu trên website chính thức của trường, khuôn viên có diện tích gần 5 ha, là công trình được xây dựng nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và từng giành giải Nhất Kiến trúc Quốc gia năm 2010.

Không gian trường được bố trí với nhiều khu vực phục vụ các hoạt động khác nhau, gồm khu giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, nhà thi đấu đa năng, bể bơi bốn mùa, sân thể thao và khán phòng có sức chứa 700 người. Hệ thống hạng mục này tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động học tập, nghiên cứu, rèn luyện thể chất cũng như sinh hoạt tập thể bên cạnh chương trình trên lớp.

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