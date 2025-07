Kích thước Nissan Patrol thế hệ mới lần lượt là 5.205 mm dài, 2.030 mm rộng và 1.955 mm cao (chiều dài và rộng tăng 35 mm so với trước). Chiều dài cơ sở 3.075 mm giúp cabin xe rộng hơn 30%. Xét về mặt thông số, Nissan Patrol to hơn so với mẫu Toyota Land Cruiser (LC300).