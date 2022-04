Mới đây, UBCKNN đã thông báo về việc hủy bỏ 09 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng của các Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo cơ quan này, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (Công ty Ngôi Sao Việt), Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông (Công ty Cung điện Mùa đông), Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil (Công ty Soleil) thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) là các công ty chưa đại chúng, đã thực hiện 09 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022.

Tuy nhiên, 3 doanh nghiệp này đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ; căn cứ quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, ngày 03/4/2022.

Trong số 3 doanh nghiệp thành viên của Tân Hoàng Minh bị UBCKNN chỉ đích danh ở trên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt là cái tên đã gắn liền với ồn ào bỏ cọc đất Thủ Thiêm hồi cuối năm 2021 - đầu năm 2022.

Thời điểm ấy, Ngôi Sao Việt gây sốc khi chấp nhận trả giá đấu tới 24.500 tỷ đồng (gần 1,1 tỷ USD) cho lô đất diện tích 10.060 m2, tức 2,44 tỷ đồng cho mỗi mét vuông.

Tuy nhiên, đến ngày 28/1/2022, Công ty Ngôi Sao Việt đã có văn bản chính thức xin bỏ cọc mua bán quyền sử dụng lô đất số 3-12 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức). Chủ tịch Tân Hoàng Minh - ông Đỗ Anh Dũng cũng đã viết tâm thư xin chấm dứt hợp đồng mua bán lô đất Thủ Thiêm.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt được Tân Hoàng Minh giới thiệu là Chủ đầu tư dự án D’. Capitale, chính thức đi vào hoạt động từ 19/4/2016, có địa chỉ tại tầng 2, Tòa nhà D’.Le Pont D’or, Ngõ 30 Phố Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Dự án D’. Capitale nằm trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) được Tân Hoàng Minh giới thiệu là do Công ty Ngôi Sao Việt phát triển (Ảnh: Zing)

Tính đến cuối năm 2020, Ngôi Sao Việt có vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng. Trong đó, ông Lê Mạnh Dũng nắm giữ 95,62% vốn và ông Nguyễn Mạnh Hùng sở hữu 4,38% còn lại. Đến ngày 27/9/2021, cơ cấu cổ đông có phần thay đổi khi Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc sở hữu 19,271% vốn điều lệ; ông Lê Mạnh Dũng sở hữu 80,729% vốn còn lại.

Theo Dân Việt, giai đoạn 2016 - 2017, Công ty Ngôi Sao Việt không ghi nhận doanh thu. Năm 2018, doanh thu đạt 80,3 triệu đồng. Năm 2019, doanh nghiệp này bất ngờ ghi nhận doanh thu tăng đột biến, chạm mức 10.036 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2020, doanh thu lại tụt dốc và giảm 9.000 tỷ đồng, về ngưỡng 783,5 tỷ đồng trong năm 2020.

Về lợi nhuận, Ngôi Sao Việt chỉ ghi nhận lãi vào năm 2019, ở mức 271,5 tỷ đồng. Từ 2016-2018, Ngôi Sao Việt lỗ lần lượt 1,8 tỷ; 4,2 tỷ; 10 tỷ đồng. Kỷ lục năm 2020, doanh nghiệp này lỗ tới 1.003 tỷ đồng.

Lũy kế 5 năm gần nhất, Ngôi Sao Việt thu về gần 11.000 tỷ đồng, song lại báo lỗ lũy kế hơn 700 tỷ đồng.

Việc thua lỗ kéo dài khiến vốn chủ sở hữu Ngôi Sao Việt tính đến cuối năm 2020 chỉ còn 803,9 tỷ đồng, giảm đáng kể so với con số 1.817 tỷ đồng vào 1 năm trước đó. Trong khi đó, nợ phải trả tính đến cuối năm 2020 còn 6.801 tỷ đồng. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu Ngôi Sao Việt đạt 8,4 lần.

Ông Đỗ Anh Dũng từng đích thân cùng Công ty Ngôi Sao Việt tham gia phiên đấu giá đất Thủ Thiêm

Trong thời gian gần đây, công ty này ghi nhận nhiều đợt phát hành trái phiếu cũng như giao dịch đảm bảo với các ngân hàng.

Chỉ trong quý 2/2021, Công ty Ngôi Sao Việt huy động thành công các lô trái phiếu với tổng giá trị lên đến 2.700 tỷ đồng. Giá trị đợt 1 là 800 tỷ đồng, kỳ hạn 48 tháng, lãi suất 12% cho 4 kỳ thanh toán đầu tiên sau đó thả nổi. Giá trị đợt 2 là 1.900 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất 11,5%.

Hồi tháng 9/2021, Công ty Ngôi Sao Việt thực hiện giao dịch bảo đảm với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Vào ngày 22/12/2021, Công ty Ngôi Sao Việt và hai người con trai của Chủ tịch Tân Hoàng Minh - ông Đỗ Anh Dũng đã đăng ký giao dịch bảo đảm gần 6 triệu cổ phiếu của CTCP đầu tư phát triển và thương mại Việt Tiến với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Trong đó bao gồm hơn 3 triệu cổ phiếu do Công ty Ngôi Sao Việt sở hữu (tỷ lệ 51%); 2,9 triệu cổ phiếu do ông Đỗ Hoàng Minh sở hữu (tỷ lệ 48,5%) và 29.718 cổ phần do ông Đỗ Hoàng Việt sở hữu (tỷ lệ 0,5%).

https://cafebiz.vn/ngoi-sao-viet-thanh-vien-tap-doan-tan-hoang-minh-bo-coc-dau-gia-ty-do-dat-thu-thiem-doanh-thu-cuc-lon-nhung-lo-nang-no-gap-8-lan-von-chu-20220404210519499.chn