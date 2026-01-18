Ngôi sao trị giá 12 tỷ đồng của U23 Trung Quốc nhận án phạt trước ngày đấu U23 Việt Nam

Với 2 tấm thẻ vàng đã nhận ở các trận gặp U23 Thái Lan và U23 Uzbekistan, tiền vệ Yang Haoyu của U23 Trung Quốc phải nhận án treo giò tại vòng bán kết giải U23 châu Á 2026. Như vậy, cầu thủ 19 tuổi sẽ vắng mặt trong trận đấu với U23 Việt Nam.

Thiếu vắng Yang Haoyu là một tổn thất không nhỏ đối với U23 Trung Quốc. Tiền vệ được định giá 400.000 euro (khoảng 12 tỷ đồng) đã ra sân trong cả 4 trận đấu tính từ đầu giải. Ở cuộc đọ sức với U23 Uzbekistan, Yang Haoyu thi đấu 54 phút và được chấm điểm 6,8 - cao nhất trong số các cầu thủ vào thay người bên phía U23 Trung Quốc.

Yang Haoyu bị treo giò ở vòng bán kết U23 châu Á 2026

Tiền vệ đang khoác áo CLB Shanghai Shenhua tham gia tích cực vào các tình huống tấn công với tỉ lệ rê bóng thành công 100% và 5 đường chuyền chính xác về phía 1/3 cuối sân gần khung thành U23 Uzbekistan. Anh cũng nỗ lực đóng góp trong khâu phòng ngự với 1 lần tắc bóng và 3 lần phá bóng.

Yang Haoyu cũng là trường hợp duy nhất bị treo giò ở trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. Bên phía U23 Việt Nam, cả 7 cầu thủ từng nhận thẻ vàng đều không phải nhận thẻ ở trận gặp U23 UAE, qua đó tránh được án phạt.

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam).