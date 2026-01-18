Giải châu Á: U23 Việt Nam đứng top 1 bảng “thiện xạ”, vượt cả Nhật Bản và Hàn Quốc

Kết thúc vòng tứ kết, giải U23 châu Á 2026 đã xác định được 4 đội tuyển lọt vào bán kết là U23 Việt Nam, U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc và U23 Trung Quốc.

Theo thống kê chính thức từ trang chủ LĐBĐ châu Á, U23 Việt Nam đang dẫn đầu BXH về thông số “khả năng chuyển hóa pha dứt điểm thành bàn thắng” với tỉ lệ lên tới 25%. Thông số này được tính toán dựa trên số lượng bàn thắng và số lượng tình huống dứt điểm tung ra (không tính các pha dứt điểm bị chặn ngay khi chưa tạo thành đường bóng).

U23 Việt Nam sở hữu hàng công hoạt động rất hiệu quả tại VCK U23 châu Á 2026

Với 32 nỗ lực dứt điểm, U23 Việt Nam ghi được 8 bàn thắng. Trong tất cả các trận đấu đã qua, đoàn quân áo đỏ đều đạt tỉ lệ sút bóng trúng đích vượt trội đối thủ. Tổng số lượng bàn thắng của U23 Việt Nam cũng chỉ xếp sau đúng U23 Nhật Bản (11 bàn).

Thông số nói trên phản ánh lối chơi được vận hành một cách khoa học của U23 Việt Nam. Các tình huống tấn công được tổ chức có bài bản, những quyết định dứt điểm cũng đến một cách có tính toán, từ đó nâng cao hiệu quả.

Xếp sau U23 Việt Nam trên BXH thông số là U23 Nhật Bản và U23 Lebanon với cùng 24%. U23 Hàn Quốc đứng thứ tư với tỉ lệ 21%. U23 Trung Quốc thậm chí không lọt vào top 10 đội có khả năng chuyển hóa tốt nhất. Đội bóng xứ tỷ dân mới chỉ ghi được 1 bàn từ đầu giải. Tuy nhiên, U23 Trung Quốc lại nổi bật với hàng phòng ngự chưa nhận bất cứ bàn thua nào.

U23 Trung Quốc tuy tấn công kém hiệu quả nhưng phòng ngự lại rất chắc chắn

Giới chuyên môn hi vọng tại vòng bán kết, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy được sự hiệu quả trong các tình huống tấn công để vượt qua được hàng thủ U23 Trung Quốc và giành chiến thắng. Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1.