Ngôi sao quyền lực N. bị nhân viên đồng loạt "lột mặt nạ" lạm dụng quyền lực, kiện đòi bồi thường số tiền khủng

Vào ngày 4/12, các cựu quản lý của danh hài đình đám Park Na Rae đã đệ đơn lên Tòa án Quận Tây Seoul, yêu cầu tạm kê biên tài sản của cô. Đồng thời, họ tuyên bố sẽ sớm tiến hành khởi kiện Park Na Rae và yêu cầu bồi thường 100 triệu won (khoảng 1,8 tỷ đồng) cho tổn thất vì bị nữ danh hài lạm dụng trong thời gian làm việc.

Những cựu quản lý này tố cáo Park Na Rae có hành vi bắt nạt nơi làm việc, gây thương thích, nhận hộ thuốc kê đơn và nợ tiền. Nữ danh hài bị tố lạm dụng quyền lực trong đời sống cá nhân, ngoài thời gian làm việc của quản lý như: bắt quản lý chạy việc vặt, mua đò nhậu, dọn tàn tiệc, ép tham gia nhậu, luôn phải ở trạng thái sẵn sàng 24/24. Họ cũng phải phục vụ cả người nhà Park Na Rae, trở thành người giúp việc bất đắc dĩ.

Cựu quản lý tố cáo các sai phạm của Park Na Rae lên tòa

1 quản lý cho biết mình đã bị Park Na Rae mắng nhiếc, chửi bới vì không uống rượu, thậm chí còn bị ném ly rượu vào người gây thương tích. Họ còn phải lo các vấn đề cá nhân của Park Na Rae như đặt lịch khám bệnh, lấy thuốc hộ. Về vấn đề tài chính, nữ danh hài đình đám xứ Hàn bị tố lần lữa không chịu thanh toán các khoản phí tạm ứng cho công việc và cả việc cá nhân như mua đồ ăn, rượu.

Đến khi không chịu đựng được nữa, các quản lý quyết định nghỉ việc. Nhưng khi yêu cầu công ty quản lý thanh toán các khoản còn lại, họ bị đe dọa: "Chúng tôi sẽ đâm đơn kiện tội phỉ báng và làm giả tài liệu". Hiện tại, đội ngũ cựu quản lý đã nộp các bằng chứng liên quan lên tòa. Giải thích lý do nộp đơn xin tạm kê biên tài sản của Park Na Rae, họ cho biết: "Park Na Rae không thừa nhận sai phạm. Khi bước vào vụ kiện bồi thường, khả năng người này tẩu tán hoặc che giấu tài sản là rất cao. Do đó, chúng tôi buộc phải yêu cầu kê biên trước".

Vụ việc nhanh chóng chấn động truyền thông Hàn Quốc, đứng đầu cổng thông tin Naver ngày 4/12. Khi sự việc còn chưa ngã ngũ, phía công ty TNHH Npark mà Park Na Rae đang hoạt động bị phát hiện chưa hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh lập kế hoạch văn hóa và nghệ thuật đại chúng. Như vậy, trong 1 năm qua, cô đã hoạt động "chui". Theo Điều 26, Khoản 1 của Đạo luật để tham gia vào hoạt động lập kế hoạch văn hóa và nghệ thuật đại chúng, các hoạt động không đăng ký có thể bị phạt tù tới 2 năm hoặc phạt tiền tới 20 triệu won (360 triệu đồng). Hiện tại, phía nữ danh hài hoàn toàn im lặng trước những cáo buộc này.

Nữ danh hài tiếp tục bị tố hoạt động "chui"

Park Na Rae sinh năm 1985, là một nữ diễn viên hài và MC hàng đầu của Hàn Quốc, nổi tiếng với sự nghiệp rực rỡ và tính cách hài hước, táo bạo. Cô bắt đầu sự nghiệp vào năm 2006 thông qua chương trình hài kịch nổi tiếng Gag Concert trên đài KBS và nhanh chóng gây dựng tên tuổi bằng lối diễn hài quan sát độc đáo, khả năng hóa thân thành nhiều nhân vật và bắt chước các ngôi sao.

Park Na Rae được coi là trụ cột không thể thiếu của nhiều chương trình tạp kỹ ăn khách như I Live Alone của MBC và DoReMi Market của tvN. Nhờ tài năng và sự cống hiến không ngừng, cô đã được vinh danh bằng giải thưởng cao quý Daesang tại MBC Entertainment Awards 2019. Mặc dù từng đối mặt với một số tranh cãi liên quan đến phong cách hài kịch mạnh bạo, Park Na Rae vẫn duy trì được vị thế là một trong những gương mặt giải trí có sức ảnh hưởng nhất Hàn Quốc nhờ sự duyên dáng, thông minh và khả năng mang lại tiếng cười cho công chúng.

Park Na Rae có tầm ảnh hưởng lớn ở showbiz Hàn

Nguồn: Dispatch



