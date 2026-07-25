Ngôi sao nhập tịch ghi bàn, đẩy tuyển Indonesia vào thế khó xử

Tuyển Indonesia thiệt quân tại AFF Cup 2026.

Trong trận đấu giao hữu diễn ra ngày 25/7 giữa Fortuna Sittard (Hà Lan) và Metz (Pháp), có tới 2 cầu thủ Indonesia đá chính trong màu áo Fortuna Sittard là Justin Hubner và Ole Romeny. Đáng chú ý, Justin Hubner còn tỏa sáng với 1 bàn thắng cho Fortuna Sittard.

Theo lẽ thường, việc cầu thủ tỏa sáng trong màu áo CLB là tin tốt. Nhưng với đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2026, những màn trình diễn của Justin Hubner cũng như Ole Romeny lại vô tình khiến HLV John Herdman thêm phần khó xử.

Justin Hubner trong màu áo Fortuna Sittard

Justin Hubner vốn có tên trong danh sách đăng ký tham dự AFF Cup 2026. Tuy nhiên, Fortuna Sittard đã không cho phép tiền vệ này trở về hội quân cùng đội tuyển Indonesia. Với việc đá chính trong trận giao hữu gặp Metz, tầm quan trọng của Justin Hubner ở đội bóng Hà Lan càng được khẳng định. Trong bối cảnh giải VĐQG Hà Lan sẽ khai mạc vào ngày 9/8, gần như chắc chắn cầu thủ 22 tuổi sẽ chấp nhận vắng mặt tại AFF Cup 2026.

Ole Romeny cũng là trường hợp rất đáng tiếc. Dưới thời HLV John Herdman, Ole Romeny đang là chân sút tốt nhất của tuyển Indonesia với 3 pha lập công. Nhưng cũng bởi quy định của FIFA, tiền đạo từng chơi cho U20 Hà Lan không thể góp mặt ở giải đấu khu vực Đông Nam Á.

Ole Romeny ghi 3 bàn trong 4 trận gần nhất cho đội tuyển Indonesia

Đội tuyển Indonesia đang chuẩn bị ráo riết cho trận ra quân AFF Cup 2026. Đội bóng xứ Vạn đảo sẽ đón tiếp Campuchia trên SVĐ Pakansari vào lúc 20h30 ngày 27/7.