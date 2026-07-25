Bùng nổ trong 5 phút, tuyển Malaysia ngược dòng ngoạn mục ở trận ra quân AFF Cup

Tuyển Malaysia đã giành chiến thắng trong ngày ra quân AFF Cup 2026.

Myanmar không có được sự chuẩn bị như ý cho AFF Cup 2026. HLV Jørn Andersen chưa có nhiều thời gian làm việc cùng các học trò. Ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm giải đấu, Myanmar để thua Việt Nam với tỉ số 0-4. Trước đó, họ cũng thua tới 1-5 trước Philippines.

Đội tuyển Malaysia cũng gặp rất nhiều khó khăn. HLV Peter Cklamovski bất ngờ rời đội buộc LĐBĐ Malaysia phải cử ông Tan Cheng Hoe lên nắm vai trò tạm quyền. Các CLB hàng đầu Malaysia cũng không tạo điều kiện để cầu thủ lên hội quân. Vì lẽ đó, đội tuyển Malaysia đến AFF Cup 2026 trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột.

Bước vào trận ra quân AFF Cup 2026 dưới áp lực lớn, cả Myanmar và Malaysia đều nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng. Cả 2 đội sẵn sàng đẩy cao đội hình chơi tấn công và không giấu giếm ý đồ có bàn thắng sớm.

Malaysia tạo ra cơ hội ngon ăn ngay ở phút thứ 3. Nhưng 2 pha dứt điểm liên tiếp đều không thể thắng được thủ môn Satt Naing bên phía Myanmar.

Đội khách phải trả giá với bàn thua ở phút thứ 10. Myanmar tổ chức phản công cực kỳ ấn tượng. Naing Tun Win thoát xuống bên cánh trái và tung ra pha dứt điểm. Bóng bật ra và Myat Kaung ập vào đá bồi tung lưới, mở tỉ số trận đấu.

Đội tuyển Myanmar (áo đỏ) có lợi thế trong hiệp một

Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra hấp dẫn với rất nhiều tình huống nguy hiểm hướng về phía khung thành của 2 bên. Phút 29, bóng chạm xà ngang khung thành Myanmar sau pha bóng lộn xộn giữa vòng cấm địa. Ít phút sau, tới lượt khung gỗ bên phía Malaysia rung lên. Rất tiếc cho Myanmar, cú đá của Win Naing Tun dù vượt qua được thủ môn nhưng không thể mang về bàn thắng. Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về chủ nhà Myanmar.

Cục diện trận đấu bất ngờ thay đổi chóng mặt chỉ trong hơn 10 phút đầu hiệp hai. Sức ép dồn dập của hàng công Malaysia khiến cho hàng thủ Myanmar bối rối và mắc sai lầm.

Phút 52, cơ hội được trao cho Paulo Josue. Tiền đạo 37 tuổi đệm bóng chính xác ở cự li gần gỡ hòa 1-1. Chỉ vài phút sau, hậu vệ Myanmar phạm lỗi trong vòng cấm với Sumareh và trọng tài cho Malaysia hưởng quả penalty. Vẫn là Paulo Josue với pha dứt điểm lạnh lùng, nâng tỉ số lên 2-1.

Malaysia (áo đen) ngược dòng chóng vánh trong hiệp hai

Myanmar suýt nữa có thể gỡ hòa ngay ở những phút tiếp theo. Đáng tiếc, cú đánh đầu của Than Paing trong tư thế không bị ai kèm lại không thắng được thủ môn cũng như xà ngang khung thành Malaysia.

Khoảng thời gian cuối trận, đội chủ nhà dốc toàn lực tấn công. Tuy nhiên, những tình huống treo bổng của họ không còn tạo ra sự bất ngờ với hàng thủ Malaysia nữa. 90 phút khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về Malaysia. Một chiến thắng vất vả và có một chút yếu tố may mắn nhưng vẫn hoàn toàn xứng đáng cho thầy trò HLV Tan Cheng Heo.

Kết quả: Myanmar 1-2 Malaysia

Bàn thắng

Myanmar: Myat Kaung 10’

Malaysia: Paulo Josue 52’, 57’

Đội hình ra sân

Myanmar: Sann Satt Naing, Hein Phyo Win, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Hein Zeyar Lin, Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant, Maung Maung Lwin, Khun Kyaw Zin Hein, Hein Htet Aung, Win Naing Tun

Malaysia: Azri Ghani, Jimmy Raymond, Ubaidullah Shamsul, Rodney Celvin, V. Ruventhiran, Endrick, Wan Kuzain, Daryl Sham, Ezequiel Agüero, Zhafri Yahya, Syafiq Ahmad