Đội bóng châu Âu dùng luật FIFA, tuyển Indonesia nhận tin dữ trước ngày đấu Việt Nam

Tuyển Indonesia thiệt quân trước ngày gặp Việt Nam.

Justin Hubner - 1 trong số các cầu thủ nhập tịch quan trọng của đội tuyển Indonesia - gần như chắc chắn hết cơ hội tham dự AFF Cup 2026. Hậu vệ cao 1m87 sinh ra tại Hà Lan ban đầu được HLV John Herdman điền tên vào danh sách đăng ký. Nhưng cuối cùng, đội bóng chủ quản của Hubner là Fortuna Sittard (Hà Lan) đã nói không.

Justin Hubner (áo vàng) đang chơi cho Fortuna Sittard

Người phát ngôn Fortuna Sittard mới đây vừa phủ nhận tin đồn Justin Hubner về hội quân cùng tuyển Indonesia: "Justin Hubner đang trên đường đi Pháp cùng CLB". Vào ngày hôm nay 25/7, Fortuna Sittard thi đấu giao hữu ở Pháp gặp Metz. Sau đó, đội bóng này còn 1 trận giao hữu nữa trước khi chính thức bước vào mùa giải VĐQG Hà Lan 2026/27.

Với lịch trình như vậy, Justin Hubner xem như hết cơ hội về đá AFF Cup 2026. Trên thực tế, Fortuna Sittard đã áp dụng đúng quy định của FIFA. AFF Cup vốn không thuộc lịch thi đấu chính thức của FIFA nên các CLB không bị bắt buộc phải nhả quân cho ĐTQG.

Thiếu vắng Hubner là tổn thất không nhỏ cho hàng thủ Indonesia. Dù vậy, trong tay HLV John Herdman còn rất nhiều cầu thủ nhập tịch khác. Tuyển Indonesia vẫn được đánh giá là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trên hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam.

Tại AFF Cup 2026, Indonesia nằm cùng bảng Việt Nam và 2 đội sẽ so tài vào ngày 3/8 tới.







