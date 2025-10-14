Ngôi sao nhập tịch danh giá bậc nhất tuyển Malaysia bị đối xử phũ phàng

Trong số 7 cầu thủ nhập tịch tuyển Malaysia bị FIFA trừng phạt, Facundo Garcés được đánh giá có hồ sơ “danh giá” bậc nhất. Trung vệ 26 tuổi là trụ cột tại Alaves – CLB đang thi đấu ở giải VĐQG Tây Ban Nha La Liga.

Ngay sau FIFA công bố án phạt, Alaves đã tạm đình chỉ hoạt động thi đấu của Facundo Garcés. Mới đây, đội bóng này còn xóa tên trung vệ gốc Argentina khỏi danh sách đội hình trên trang chủ.

Việc Alaves xóa tên Facundo Garcés khỏi danh sách khiến dư luận xôn xao. Một bộ phận người hâm mộ lo rằng đội bóng TBN sẽ sớm chấm dứt hợp đồng với Facundo Garcés. Bởi án treo giò 12 tháng từ FIFA là quá dài và ảnh hưởng đến hoạt động của CLB.

Tên của Facundo Garcés đã không còn xuất hiện trong danh sách cầu thủ CLB Alaves

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Alaves chỉ tạm thời gỡ tên Facundo Garcés như một cách tuân thủ phán quyết từ FIFA. Các nguồn tin cho biết hợp đồng giữa 2 bên còn thời hạn tới năm 2028. Kết thúc 12 tháng treo giò, Facundo Garcés vẫn có thể chơi cho Alaves thêm gần 2 mùa giải nữa.

Trang Majoriti (Malaysia) chỉ ra sự khác biệt giữa cách các CLB xử lý những trường hợp tuyển thủ Malaysia dính líu trong vụ việc. Ví dụ như với tiền đạo Imanol Machuca, anh vẫn được CLB chủ quản Velez Sarsfield giữ tên trong danh sách mặc dù đang bị treo giò.

LĐBĐ Malaysia hiện vẫn đang nỗ lực trong việc thực hiện kháng cáo. Quá trình kháng cáo dự kiến sẽ kéo dài. Nếu không kháng cáo thành công, đội tuyển Malaysia có thể nhận thêm án phạt bổ sung từ LĐBĐ châu Á và bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam, Nepal thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. LĐBĐ châu Á cũng cho biết quyết định về trường hợp đội tuyển Malaysia sẽ được đưa ra muộn nhất trước khi vòng loại kết thúc (tháng 3/2026).