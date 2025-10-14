Đội hình Việt Nam vs Nepal: HLV Kim Sang-sik “xoay bài” mạnh mẽ?

Ở trận lượt đi với Nepal, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 với đội hình xuất phát ưu tiên kinh nghiệm. HLV Kim Sang-sik sử dụng gần như toàn bộ những cựu binh đã từng vô địch AFF Cup 2018 và 2022.

Thực tế trên sân chỉ ra rằng, ông Kim có lý khi nhập cuộc với những cầu thủ dày dặn trận mạc. Đội tuyển Nepal cho thấy họ không phải đối thủ dễ dàng bị đánh bại. Kể cả khi bị mất người, đội bóng đến từ khu vực Nam Á vẫn duy trì thế trận kỷ luật và phòng thủ kín kẽ trong vòng cấm địa.

Tuy nhiên, sau 90 phút tương đối khó khăn trên sân Gò Đậu, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh trong đội hình xuất phát nhằm giúp đội tuyển Việt Nam vận hành một cách trơn tru hơn.

Trên hàng công, vị trí của Tiến Linh vẫn được đảm bảo. Bàn thắng mở tỉ số trước Nepal cho thấy sự nhạy bén đến từ chân sút 27 tuổi. Tiến Linh là điểm đến của những tình huống tạt bóng và luôn khiến cho hàng thủ đội bạn phải cắt cử nhân sự theo kèm chặt chẽ.

Tiến Linh đang là chân sút xuất sắc thứ ba trong lịch sử đội tuyển Việt Nam với 26 bàn thắng

Hỗ trợ cho Tiến Linh dự kiến là Hai Long và Thanh Nhàn. Hai Long chính là người khiến cho cầu thủ Nepal nhận thẻ đỏ trong trận lượt đi. Những tình huống đi bóng lắt léo của Hai Long giúp làm xáo trộn hàng thủ đội bạn và mở ra các khoảng trống. Thanh Nhàn đã đưa bóng vào lưới Nepal ở trận lượt đi nhưng rất tiếc không được công nhận bàn thắng. Chân sút 22 tuổi sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho các pha lên bóng bên cánh phải.

Cặp đôi tiền vệ trung tâm dự kiến không thay đổi. Hoàng Đức và Lê Phạm Thành Long đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ duy trì thế trận cầm bóng áp đảo cho tuyển Việt Nam và sẽ tiếp tục được HLV Kim Sang-sik tin tưởng.

Vị trí chạy cánh phải vẫn dành cho Trương Tiến Anh – người kiến tạo cho Tiến Linh ghi bàn vào lưới Nepal. Bên cạnh trái, Văn Vĩ sẽ trở lại đội hình xuất phát. Hậu vệ đang khoác áo CLB Nam Định là người dẫn đầu danh sách ghi bàn của tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 với 3 pha lập công.

Ở hàng thủ, Đức Chiến có thể là một phương án cho vị trí trung tâm trong bộ ba trung vệ. Đức Chiến không lạ lẫm với vai trò này trong màu áo CLB Thể Công Viettel trước đây. Dù chơi tại hàng thủ, anh vẫn sẵn sàng đe dọa khung thành Nepal bằng các cú sút xa.

Cao Pendant Quang Vinh sẽ chơi trung vệ lệch trái. Hậu vệ đang khoác áo CLB CAHN bên cạnh nhiệm vụ phòng ngự cũng sẵn sàng dâng cao khi tuyển Việt Nam cần thêm nhân sự trong các pha tấn công. Vị trí trung vệ lệch phải dự kiến dành cho Duy Mạnh.

Trung Kiên sẽ có trận ra mắt đội tuyển Việt Nam?

Trong khung thành, cơ hội sẽ đến với thủ thành Trung Kiên. Sau những màn thể hiện ấn tượng cùng U23 Việt Nam, giờ là thời điểm Trung Kiên sẵn sàng với cấp độ ĐTQG.

Cả 2 đội tuyển Việt Nam và Nepal đều đã hiểu hơn về đối thủ sau cuộc đối đầu vào ngày 9/10. Cuộc tái đấu hứa hẹn tiềm ẩn nhiều bất ngờ khi cả 2 đội đều muốn “bắt bài” đối phương. Tin rằng với những phân tích và điều chỉnh, HLV Kim Sang-sik sẽ đưa đội tuyển Việt Nam đến chiến thắng.

Đội hình dự kiến đội tuyển Việt Nam đấu với Nepal (19h30 ngày 13/10)

Đội hình dự kiến đội tuyển Việt Nam



