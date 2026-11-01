Ngôi sao mới toả sáng, HLV Kim Sang-sik tìm ra “quân bài tẩy” cho tuyển Việt Nam?

Trần Ngọc Sơn đang trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất tại V.League 2026/27. Với phong độ ấn tượng, tiền vệ sinh năm 2003 có cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11.

Từ cú đúp vào lưới Thể Công Viettel đến cơ hội lên ĐTQG

Trong chiến thắng 3-1 của Nam Định trước Thể Công Viettel ở vòng 6 V.League, Trần Ngọc Sơn là nhân vật nổi bật nhất. Đội chủ sân Thiên Trường bị dẫn trước từ phút thứ 8, nhưng tiền vệ sinh năm 2003 đã lập cú đúp, góp công lớn giúp đội nhà ngược dòng giành trọn 3 điểm.

Đáng chú ý, Ngọc Sơn đã có 3 bàn thắng và 1 kiến tạo chỉ sau 6 vòng đấu. Đây là bước tiến đáng kể so với mùa giải trước, khi anh chỉ ghi 1 bàn và có 2 kiến tạo sau 12 lần ra sân.

Phong độ hiện tại khiến Ngọc Sơn được nhắc đến như một phương án tiềm năng cho đội tuyển Việt Nam. HLV Vũ Hồng Việt cũng công khai tiến cử học trò với HLV Kim Sang-sik sau trận thắng Thể Công Viettel.

Nhà cầm quân Nam Định đánh giá Ngọc Sơn đang có phong độ cao, thi đấu hiệu quả và sở hữu những tố chất đã được phát hiện từ nhiều năm trước. Đây không phải lời tiến cử thiếu cơ sở, bởi tiền vệ này từng lọt vào top 3 đề cử Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2023.

Trần Ngọc Sơn vừa được tiến cử lên ĐTQG.

Ngọc Sơn cũng từng được triệu tập lên U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia. Tháng 3/2024, anh được HLV Philippe Troussier gọi lên tuyển Việt Nam, nhưng chưa để lại dấu ấn đáng kể.

Sau khoảng thời gian chững lại, mùa giải năm nay có thể trở thành bước ngoặt để tiền vệ trẻ chứng minh năng lực và tìm kiếm cơ hội thứ hai.

Lọt vào “mắt xanh” của HLV Kim Sang-sik?

Cơ hội của Trần Ngọc Sơn càng đáng chú ý trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với những khó khăn về lực lượng trước đợt FIFA Days tháng 11.

Một số cầu thủ quan trọng trên hàng công như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc chưa đạt trạng thái tốt nhất vì chấn thương. Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik vẫn cần tìm thêm những phương án có phong độ cao để chuẩn bị cho các nhiệm vụ sắp tới.

Dù Ngọc Sơn không phải tiền đạo cắm, khả năng xâm nhập vòng cấm và ghi bàn của anh có thể đem đến một lựa chọn bổ sung cho tuyến giữa. Một tiền vệ biết cách xuất hiện đúng thời điểm trong khu vực nguy hiểm sẽ giúp đội tuyển đa dạng hơn trong phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Điểm đáng chú ý ở Trần Ngọc Sơn không chỉ nằm ở hiệu suất ghi bàn, mà còn ở cách tiền vệ này tạo ra khác biệt. Sở hữu tốc độ, kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, Ngọc Sơn có thể hoạt động ở cả hai hành lang cánh lẫn khu vực trung lộ. Anh thường chủ động cầm bóng đột phá, tìm cách vượt qua đối thủ để tạo sự đột biến.

Trần Ngọc Sơn hoàn toàn có thể được triệu tập lên ĐTQG.

Một trong những điểm mạnh của cầu thủ sinh năm 2003 là khả năng chuyển hướng tấn công và xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai. Bàn thắng vào lưới TP.HCM Đồng Nai ở vòng 5 là ví dụ tiêu biểu: Ngọc Sơn nhận bóng bên cánh phải, tăng tốc vượt qua hai cầu thủ đối phương rồi thực hiện cú cứa lòng chân trái hiểm hóc. Đó là tình huống cho thấy sự tự tin, khả năng phối hợp giữa tốc độ và kỹ thuật, đồng thời hé lộ một phương án tấn công mà tuyển Việt Nam có thể khai thác.

Ngọc Sơn cũng từng được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ phòng ngự và sự chững chạc khi thi đấu. Nếu tiếp tục hoàn thiện khâu ra quyết định và duy trì phong độ ổn định, anh có thể trở thành mẫu tiền vệ đa năng, giúp HLV Kim Sang-sik linh hoạt hơn trong việc bố trí nhân sự.

Nhìn chung, 3 bàn thắng sau 6 vòng đấu chưa đủ để bảo đảm một suất lên tuyển. Ngọc Sơn cần duy trì sự ổn định, đặc biệt khi Nam Định phải đối đầu với những đối thủ có chất lượng phòng ngự cao hơn.

Đợt tập trung tháng 11, với hai trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan, có thể là cơ hội để HLV Kim Sang-sik kiểm chứng những nhân tố mới. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ như hiện tại, Trần Ngọc Sơn hoàn toàn có thể được trao cơ hội.

Với tiền vệ Nam Định, mục tiêu trước mắt không chỉ là ghi thêm bàn thắng ở V.League, mà còn chứng minh rằng anh đã trưởng thành đủ để cạnh tranh ở cấp độ đội tuyển quốc gia.