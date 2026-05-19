Ngôi sao là cỗ máy in tiền đỉnh nhất 2026: Viral từ phim rạp đến phim bộ, xem hết khóc nhòe mascara lại cười bò

Thu Phong
Mỹ nam này xuất hiện ở đâu là có kỷ lục doanh thu ở đó.

Nếu phải chỉ ra một ngôi sao nổi bật bậc nhất màn ảnh Hàn 2026, tin rằng đáp án của rất nhiều người sẽ là Park Ji Hoon. Anh gây sốt khi đóng vai vị vua trẻ bị cướp ngôi bom tấn Dưới Bóng Điện Hạ. Với những ai đã thưởng thức tác phẩm này, tin rằng họ đều có chung một nhận định rằng vua Dan Jong là một nhân vật có nội tâm cực kỳ phức tạp. Chàng là người nhân hậu, thương dân, nhưng lại trải qua nỗi đau, sự chán chường và tuyệt vọng tột bậc, để rồi phải qua đời một cách đây bi thương.

Trong phim Dưới Bóng Điện Hạ, Park Ji Hoon ghi điểm nhờ vẻ điển trai cực hút mắt và diễn xuất vô cùng xuất sắc. Nhờ vậy, ngôi sao sinh năm 1999 đã vinh dự nhận giải Diễn viên mới xuất sắc nhất mảng điện ảnh tại Baeksang 2026.

Anh kết hợp ăn ý với các tiền bối gạo cội như Yoo Hae Jin, Yoo Ji Tae và Jeon Mi Do. Họ cùng nhau tạo nên thành công rực rỡ khi Dưới Bóng Điện Hạ đã tự hào trở thành bộ phim điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Hàn Quốc. Tại thị trường Việt Nam, tác phẩm này cũng được khán giả đón nhận, để lại rất nhiều lời khen ngợi.

Park Ji Hoon góp phần giúp Dưới Bóng Điện Hạ trở thành bộ phim đạt doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

Sau khi cơn sốt Dưới Bóng Điện Hạ qua đi, Park Ji Hoon giờ đây lại đang tiếp tục khuấy đảo thị trường với bộ phim Huyền Thoại Lính Bếp chiếu trên đài tVN và nền tảng TVING. Nếu như Dưới Bóng Điện Hạ là tác phẩm khiến người xem khóc nhòe mascara thì Huyền Thoại Lính Bếp lại mang đến những giây phút cười té ghế. Bộ phim có khởi đầu khả quan khi đạt rating 5.847% và tăng mạnh lên 7.187% ngay ở tập thứ 3.

Sau khi gây sốt phòng vé, giờ đây Park Ji Hoon lại khuấy đảo màn ảnh nhỏ với tác phẩm mới Huyền Thoại Lính Bếp chiếu trên tVN và nền tảng TVING.

Đáng nói hơn, phim còn lập kỷ lục về doanh thu khi dẫn đầu về mức độ thu hút khách hàng đăng ký trả phí ngay trong tuần đầu ra mắt. Thậm chí, mức tăng trưởng khách hàng đăng ký trả phí mà Huyền Thoại Lính Bếp đem lại còn là thành tích tốt nhất mà nền tảng TVING đạt được trong 3 năm trở lại đây.

Tất nhiên, bất cứ thành công nào cũng là đóng góp của cả một tập thể chứ không riêng ngôi sao nào. Thế nhưng, những con số biết nói phía trên vẫn là minh chứng cho sức hút không thể chối từ của Park Ji Hoon ở cả 2 địa hạt phim rạp và phim bộ. Thậm chí, dù có gọi anh chàng là cỗ máy in tiền đỉnh nhất 2026 thì có lẽ cũng không hề quá đáng chút nào.

nguồn: Nielsen Korea, TVING, KOBIS

