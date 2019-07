Trong "Điều cha mẹ không kể", ngôi sao kì cựu Lee Soon Jae vào vai người chồng, người cha và người ông khắt khe tên Jo Nam Bong. Phim là một bức phác họa về cuộc đời đẹp đẽ như một đóa hoa, khi một người vợ già bị mất trí nhớ sống cùng với người chồng của mình.

Phim đưa vào nội dung cái nhìn khác về hội chứng mất trí nhớ và thông điệp rằng tất cả mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết bằng tình yêu.

Diễn xuất ấn tượng của ngôi sao kì cựu Lee Soon Jae trong "Điều cha mẹ không kể" đã lấy đi không ít nước mắt của người xem

"Ông nội quốc dân" đã có màn thể hiện vai người chồng mất trí vô cùng xuất sắc

Sinh năm 1935, năm nay đã 84 tuổi nhưng "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae vẫn đều đặn xuất hiện trong những dự án diễn xuất và cả những hoạt động xã hội có quy mô lớn. Không chỉ làm diễn viên, ngôi sao kì cựu này cũng từng đảm nhiệm vai trò đại biểu Quốc Hội Hàn Quốc.

Đóng phim đầu tiên từ năm 1966, cho đến nay tuổi nghề của ông đã vượt ngưỡng 60 năm. Trong suốt nghiệp diễn, ông có tổng cộng 87 buổi diễn, 92 lần lên sóng truyền hình và 123 dự án phim. Ông được biết đến như là "tường thành của diễn xuất và nhận được rất nhiều sự kính phục của các hậu bối".

Hình ảnh thời trẻ vô cùng phong độ của ông Lee Soon Jae

Người ông hài hước trong sitcom nổi tiếng "Gia đình là số 1"

Ông luôn được các hậu bối kính trọng

Với số năm tuổi nghề đã hơn 60, khán giả Hàn Quốc luôn kính trọng và yêu quí ông, còn ưu ái đặt cho ông một biệt danh thân thương là "ông nội quốc dân".

Bằng những trải nghiệm và vốn sống tích lũy được, nam diễn viên gạo cội này không ngần ngại đưa ra những lời nhận xét về những vụ bê bối gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc xoay quanh Seungri và nhóm bạn chat sex.

Ông nhận định: "Người nổi tiếng là người của công chúng. Hành vi của họ có sức ảnh hưởng. Với danh xưng nghệ sĩ, bạn không thể đòi hỏi được sống tự do theo ý thích. Bạn luôn phải cẩn trọng trong hành động và cần sự tự chủ cao".

"Ông nội quốc dân" chỉ ra rằng, với tư cách là diễn viên, lúc trẻ ông đã làm rất nhiều chuyện, hi vọng vẫn có thể khỏe mạnh và sống nghiêm túc đến cuối đời.

Ông mong những người bạn trẻ tuổi đều có thể có suy nghĩ này, đồng thời nhắc nhở hậu bối phải trân trọng người hâm mộ: "Có một số người nhìn thấy khán giả của mình nhưng lại không chịu chụp hình và bỏ trốn, chúng ta nên đón nhận người hâm mộ với lòng biết ơn, phải coi họ là lý do để chúng ta tồn tại, phải biết cảm ơn và khiêm tốn."

Ngôi sao kì cựu Lee Soon Jae cũng trực tiếp nhắc đến Seungri trong một cuộc phỏng vấn: "Các nhóm nhạc Hàn Quốc gần đây đều bị thần tượng hóa một cách thái quá, bây giờ là lúc cần phải chịu trách nhiệm với chính mình, cũng phải nghiêm cẩn với mình hơn, người giống như Seungri cần phải biết kỷ luật và nỗ lực ca hát hoặc đóng phim, đương nhiên chắc chắn có rất nhiều cám dỗ xung quanh nhưng đây là việc bắt buộc phải vượt qua."

"Năm nay Seungri 30 tuổi. Tôi tin rằng có rất nhiều kẻ cám dỗ muốn kiếm lợi bằng cách làm thân với người nổi tiếng. Tôi tin rằng trường hợp Seungri là ví dụ cho việc này. Trường hợp này chứng minh người nổi tiếng cần nhận biết cám dỗ và tự chủ trước nó."

Ông đã có những chia sẻ về cách nghĩ đối với thế hệ thần tượng ngày nay thông qua bê bối của Seungri, cựu thành viên Big Bang

Tuy là nam diễn viên gạo cội của điện ảnh Hàn Quốc, nhưng "ông nội quốc dân" cũng từng vướng tin đồn là thành viên của "Hội Thánh Đức Chúa Trời", thậm chí có nhiều đóng góp quan trọng trong hội này.

Theo đó, diễn viên "Gia đình là số 1" tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời" từ năm 2002. Thậm chí, ông Lee còn được cho là có mối quan hệ mật thiết với bà Jang Gil Ja – người sáng lập hội vào năm 1985 và tự xưng là Đức Chúa Trời Mẹ.

Tờ Kukmin Ilbo khẳng định, ông Lee Soon Jae trợ giúp đắc lực cho bà Jang và là người bảo trợ cho các tổ chức của hội. Bài viết trên nhanh chóng gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của nam diễn viên được mệnh danh là "ông nội quốc dân". Nhiều người chỉ trích ông mê tín dị đoan, truyền bá tà giáo.

Gặp phản ứng dữ dội từ dư luận, "ông nội quốc dân" lên tiếng phủ nhận, đồng thời nhấn mạnh bản thân không có bất kỳ liên hệ với "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Tuy nhiên, ông thừa nhận có biết bà Jang khi tham gia các hoạt động từ thiện nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, ông chưa từng nghe nói về việc bà Jang là Đức Chúa Trời Mẹ, cũng như có các hoạt động đầu tư nào cho hội.

Sau tin đồn, "ông nội quốc dân" quyết định dừng hoạt động tại một số tổ chức từ thiện do bà Jang đứng tên. Ông cũng yêu cầu tổ chức We Love U Foundation gỡ bỏ hình ảnh, các thông tin về ông trên trang web của tổ chức và tạm đình chỉ chức vụ chủ tịch tài trợ do ông đảm nhiệm.

Đến cuối năm 2015, ngôi sao kì cựu mới phục chức và trở lại với các hoạt động của We Love U Foundation.