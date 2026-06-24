Ngôi sao không ăn ảnh nhất showbiz: Hình đẹp cũng chỉ bằng 1/10 ngoài đời, ai được thấy là quá may mắn

Ngôi sao này lên hình đã rất đẹp rồi, nhưng ngoài đời còn đỉnh hơn nhiều.

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ lại câu chuyện canh bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện để ngắm người nổi tiếng của mình. Người này chia sẻ rằng vì đến muộn quá nên không có được vị trí tốt, phải đứng ở rất xa. Dẫu vậy, người này vẫn vô cùng ấn tượng với nhan sắc mà Trần Triết Viễn sở hữu, khẳng định kể cả chỉ cần giơ máy chụp đại một tấm thì cũng không thể làm lu mờ visual của anh chàng.

Trần Triết Viễn được săn đón tại sự kiện.

"Hôm qua là lần đầu tiên tôi đi canh bên ngoài địa điểm tổ chức show để chờ ngắm người nổi tiếng, và đã gặp được Trần Triết Viễn. Tôi đến quá muộn nên phải đứng rất xa, tầm nhìn thực sự không tốt. Nhưng anh ấy thật sự rất đẹp trai. Chỉ cần giơ máy lên chụp đại một tấm thôi cũng vẫn rất đẹp trai." - Bình luận từ người chụp ảnh (bản dịch của fanpage Yuzan.CZY)

"Nói thật, trong số rất nhiều người nổi tiếng mà tôi từng gặp, Trần Triết Viễn là người khiến tôi kinh ngạc nhất và cũng là người không ăn ảnh nhất. Không ăn ảnh ở đây không phải là lên hình không đẹp. Chụp ra vẫn đẹp trai cực kỳ. Chỉ là độ đẹp trai trong ảnh còn chưa bằng 1/10 ngoài đời. Ai từng thấy anh ngoài đời sẽ hiểu." - bình luận của netizen dưới bài viết (bản dịch của fanpage Yuzan.CZY)

"May mắn được thấy anh ấy ngoài đời một lần, kinh ngạc vì đẹp như thiên nhân giáng trần luôn" - bình luận của netizen dưới bài viết (bản dịch của fanpage Yuzan.CZY)

Phía bên dưới bài đăng, đã có những cư dân mạng khác cũng kể lại cảm nhận của mình khi gặp Trần Triết Viễn ngoài đời. Có netizen cho biết Trần Triết Viễn là ngôi sao kém ăn ảnh nhất mà người đó từng thấy, bởi dù trong ảnh đã rất đẹp trai nhưng đó chỉ là 1/10 nhan sắc thực của anh mà thôi. Lại có netizen khác kể rằng mình may mắn gặp Trần Triết Viễn ngoài đời 1 lần và đã bị "sốc visual".

Nói thêm về Trần Triết Viễn, anh đang được coi là một trong những gương mặt sở hữu ngoại hình ấn tượng nhất dàn diễn viên trẻ Trung Quốc. Không chỉ vậy, ngôi sao sinh năm 1996 còn ghi điểm trong mắt công chúng nhờ thái độ kính nghiệp khi làm nghề và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng diễn xuất.

Diễn xuất của Trần Triết Viễn ngày một tiến bộ hơn.

Gần đây, Trần Triết Viễn nhận rất nhiều lời khen về cách đài từ và biểu cảm gương mặt khi một đoạn clip leak trên phim trường Giang Sơn Vi Sính được hé lộ. Hiện lên trước mắt khán giả là vị vua trẻ Anh Quả đang cực kỳ phẫn nộ khi thấy những bất công trong nhân gian bị làm ngơ. Rất nhiều lời khen ngợi đã được dành cho Trần Triết Viễn, cũng vì đoạn clip này mà sự mong chờ dành cho bộ phim cũng được tăng thêm.

Trần Triết Viễn là một diễn viên có thể đóng được những dạng vai khác nhau ở các tác phẩm khác nhau. Anh từng khắc họa rất thành công nhân vật Đoàn Gia Hứa trong phim ngôn tình hiện đại Vụng Trộm Không Thể Giấu đóng cùng Triệu Lộ Tư. Mỹ nam 30 tuổi không chỉ thể hiện được sự dịu dàng vô cùng của nhân vật dành cho người còn gái mình yêu, mà còn là những đau khổ, tổn thương mà nhân vật phải chịu từ hoàn cảnh sống khó khăn của mình.

Trần Triết Viễn là gương mặt tài sắc song toàn trong dàn sao trẻ của Cbiz hiện tại.

Sang đến Đêm Tối Và Bình Minh, Trần Triết Viễn lại khắc họa một Lâm Thiếu Bạch thông minh, lanh lợi, can trường và nghĩa khí. Anh sát cánh cùng cảnh sát kỳ cựu Lộ Chính Dương (Nhiếp Viễn) phá giải nhiều vụ án, vượt qua nhiều khó khăn nguy hiểm để duy trì công lý và bình yên cho người dân.

Hồi năm ngoái, cả 2 vai diễn Lý Toản trong Cây Ô Liu Màu Trắng và Phượng Tùy Ca trong Nhất Tiếu Tùy Ca đều để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả. Ở bộ phim Cây Ô Liu Màu Trắng, Trần Triết Viễn không chỉ cùng Lương Khiết mang tới một câu chuyện tình yêu nhiều cảm xúc, mà anh còn khắc họa rất tốt dáng vẻ của một người đàn ông bị mắc chứng PTSD sau khi nếm trải sự tàn khốc chiến tranh mang lại. Còn với Phượng Tùy Ca, đó lại là một đại hoàng tử lọc lõi, tàn nhẫn vì kinh qua quá nhiều khói lửa sa trường, quá nhiều những âm mưu hiểm độc chốn cung đình. Thế nhưng đồng thời, sâu thẳm trong tim anh cũng khao khát tình yêu và vô cùng quý trọng tình thân.

Một vài tạo hình của Trần Triết Viễn trong phim Phù Sinh đang ghi hình.

Sắp tới, bên cạnh Giang Sơn Vi Sính thì khán giả còn dành nhiều sự mong chờ cho các tác phẩm chờ chiếu khác của Trần Triết Viễn là Mộng Hoa Đình (đóng cùng Trương Tịnh Nghi) và Thắp Sáng Đêm Đen (đóng cùng Tưởng Hân). Ngoài ra hiện tại, anh cũng đang trong quá trình ghi hình cho bộ phim Phù Sinh. Đây là tác phẩm mà Trần Triết Viễn hợp tác cùng mỹ nhân nức tiếng Vương Sở Nhiên.

nguồn: Weibo