Ngôi sao không ăn ảnh nhất showbiz: Hình đẹp cũng chỉ bằng 1/10 ngoài đời, ai được thấy là quá may mắn

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ lại câu chuyện canh bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện để ngắm người nổi tiếng của mình. Người này chia sẻ rằng vì đến muộn quá nên không có được vị trí tốt, phải đứng ở rất xa. Dẫu vậy, người này vẫn vô cùng ấn tượng với nhan sắc mà Trần Triết Viễn sở hữu, khẳng định kể cả chỉ cần giơ máy chụp đại một tấm thì cũng không thể làm lu mờ visual của anh chàng.
Phía bên dưới bài đăng, đã có những cư dân mạng khác cũng kể lại cảm nhận của mình khi gặp Trần Triết Viễn ngoài đời. Có netizen cho biết Trần Triết Viễn là ngôi sao kém ăn ảnh nhất mà người đó từng thấy, bởi dù trong ảnh đã rất đẹp trai nhưng đó chỉ là 1/10 nhan sắc thực của anh mà thôi. Lại có netizen khác kể rằng mình may mắn gặp Trần Triết Viễn ngoài đời 1 lần và đã bị "sốc visual".
Nói thêm về Trần Triết Viễn, anh đang được coi là một trong những gương mặt sở hữu ngoại hình ấn tượng nhất dàn diễn viên trẻ Trung Quốc. Không chỉ vậy, ngôi sao sinh năm 1996 còn ghi điểm trong mắt công chúng nhờ thái độ kính nghiệp khi làm nghề và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng diễn xuất.
Gần đây, Trần Triết Viễn nhận rất nhiều lời khen về cách đài từ và biểu cảm gương mặt khi một đoạn clip leak trên phim trường Giang Sơn Vi Sính được hé lộ. Hiện lên trước mắt khán giả là vị vua trẻ Anh Quả đang cực kỳ phẫn nộ khi thấy những bất công trong nhân gian bị làm ngơ. Rất nhiều lời khen ngợi đã được dành cho Trần Triết Viễn, cũng vì đoạn clip này mà sự mong chờ dành cho bộ phim cũng được tăng thêm.
Trần Triết Viễn là một diễn viên có thể đóng được những dạng vai khác nhau ở các tác phẩm khác nhau. Anh từng khắc họa rất thành công nhân vật Đoàn Gia Hứa trong phim ngôn tình hiện đại Vụng Trộm Không Thể Giấu đóng cùng Triệu Lộ Tư. Mỹ nam 30 tuổi không chỉ thể hiện được sự dịu dàng vô cùng của nhân vật dành cho người còn gái mình yêu, mà còn là những đau khổ, tổn thương mà nhân vật phải chịu từ hoàn cảnh sống khó khăn của mình.
Sang đến Đêm Tối Và Bình Minh, Trần Triết Viễn lại khắc họa một Lâm Thiếu Bạch thông minh, lanh lợi, can trường và nghĩa khí. Anh sát cánh cùng cảnh sát kỳ cựu Lộ Chính Dương (Nhiếp Viễn) phá giải nhiều vụ án, vượt qua nhiều khó khăn nguy hiểm để duy trì công lý và bình yên cho người dân.
Hồi năm ngoái, cả 2 vai diễn Lý Toản trong Cây Ô Liu Màu Trắng và Phượng Tùy Ca trong Nhất Tiếu Tùy Ca đều để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả. Ở bộ phim Cây Ô Liu Màu Trắng, Trần Triết Viễn không chỉ cùng Lương Khiết mang tới một câu chuyện tình yêu nhiều cảm xúc, mà anh còn khắc họa rất tốt dáng vẻ của một người đàn ông bị mắc chứng PTSD sau khi nếm trải sự tàn khốc chiến tranh mang lại. Còn với Phượng Tùy Ca, đó lại là một đại hoàng tử lọc lõi, tàn nhẫn vì kinh qua quá nhiều khói lửa sa trường, quá nhiều những âm mưu hiểm độc chốn cung đình. Thế nhưng đồng thời, sâu thẳm trong tim anh cũng khao khát tình yêu và vô cùng quý trọng tình thân.
Sắp tới, bên cạnh Giang Sơn Vi Sính thì khán giả còn dành nhiều sự mong chờ cho các tác phẩm chờ chiếu khác của Trần Triết Viễn là Mộng Hoa Đình (đóng cùng Trương Tịnh Nghi) và Thắp Sáng Đêm Đen (đóng cùng Tưởng Hân). Ngoài ra hiện tại, anh cũng đang trong quá trình ghi hình cho bộ phim Phù Sinh. Đây là tác phẩm mà Trần Triết Viễn hợp tác cùng mỹ nhân nức tiếng Vương Sở Nhiên.
nguồn: Weibo