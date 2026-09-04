Ngôi sao ghi bàn ở chung kết AFF Cup bị gạch tên khỏi tuyển Thái Lan, lỡ cơ hội tái đấu Việt Nam

Ngôi sao này sẽ không cùng tuyển Thái Lan tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

LĐBĐ Thái Lan vừa công bố danh sách U23 Thái Lan tham dự Asiad 2026. Đáng chú ý, tiền đạo Yosakorn Burapha cũng xuất hiện trong bản danh sách này. Như vậy, tiền đạo 21 tuổi sẽ tập trung cùng U23 Thái Lan và không thể góp mặt cùng ĐTQG Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Nguyên nhân bởi lịch thi đấu của môn bóng đá nam Asiad 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026 bị trùng nhau. Các trận đấu môn bóng đá nam Asiad diễn ra từ 15/9 đến 3/10. Trong khi đó, ĐTQG Thái Lan đá 3 trận vòng bảng FIFA ASEAN Cup vào các ngày 26, 29/9 và 2/10.

Yosakorn Burapha ghi bàn mở tỉ số trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 gặp Việt Nam

Cao 1m84 và ra mắt ĐTQG Thái Lan khi mới 18 tuổi, Yosakorn Burapha đang nổi lên như một trong những ngôi sao sáng nhất thuộc độ tuổi U23 của bóng đá xứ Chùa Vàng. Chân sút 21 tuổi tỏ ra có duyên với các đội tuyển Việt Nam khi đã ghi bàn ở chung kết SEA Games 2025 cũng như chung kết lượt về AFF Cup 2026 vừa diễn ra.

Sự có mặt của Yosakorn Burapha giúp hàng công U23 Thái Lan được tăng cường đáng kể. Nhưng đồng thời ĐTQG Thái Lan lại thiếu đi một nhân tố bùng nổ. Chân sút đang khoác áo CLB Chonburi cũng bỏ lỡ cơ hội tái ngộ đội tuyển Việt Nam.

Tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan nằm ở bảng B hạng đấu Premier cùng 3 đội Việt Nam, Philippines và Pakistan. Trong đó, trận đấu Việt Nam vs Thái Lan diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9 được đánh giá sẽ quyết định đến ngôi đầu bảng.