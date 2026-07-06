Ngôi sao đội tuyển Mỹ bất ngờ được xóa thẻ đỏ trước trận đấu quan trọng tại World Cup

FIFA đã có thông báo chính thức về trường hợp Balogun.

Trong chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 World Cup 2026, tiền đạo Balogun của đội tuyển Mỹ nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu. Theo quy định thông thường, Balogun sẽ bị treo giò ít nhất 1 trận. Tuy nhiên, FIFA đã bất ngờ xóa thẻ đỏ cho chân sút 25 tuổi.

Balogan nhận thẻ đỏ sau khi đạp vào chân cầu thủ đối phương

FIFA đưa ra lời giải thích: “Theo Điều 27 của Bộ luật Kỉ luật FIFA (FDC), việc thực hiện lệnh treo giò tự động đối với cầu thủ Folarin Balogun sẽ tạm thời được đình chỉ trong thời gian thử thách là một năm”.

Phía đội tuyển Mỹ cũng xác nhận thông tin trên:"Chúng tôi chấp nhận quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA và rất vui mừng vì Folarin Balogun đủ điều kiện thi đấu. Toàn đội đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào trận đấu với Bỉ tại Seattle”.

Balogun sẽ có mặt tại trận đấu vòng 1/8

Như vậy, Balogun sẽ được phép sân ở trận đấu vòng 1/8 giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ (07h00 ngày 7/7, giờ Việt Nam). Sự có mặt của chân sút này là tin không thể vui hơn dành cho HLV Mauricio Pochettino. Tại World Cup 2026, Folarin Balogun đang đạt phong độ rất cao và là tay săn bàn hàng đầu của đội tuyển Mỹ với 3 pha lập công.