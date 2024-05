Ngôi sao đầu tiên bước lên thảm đỏ Cannes 2024 bằng bốn chân

Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 đã chính thức khai mạc vào chiều 14/5 (giờ địa phương), tại Pháp. Buổi khai mạc của LHP Cannes có sự xuất hiện của các ngôi sao như Jane Fonda, Meryl Streep, Anya Taylor-Joy, cùng với các thành viên ban giám khảo, bao gồm Eva Green, Lily Gladstone, Greta Gerwig, Hirokazu Kore-eda... Đặc biệt, sự xuất hiện của chú chó Messi cũng trở thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ.

Chú chó Messi gây sốt trên thảm đỏ LHP Cannes 2024

Chú chó nổi tiếng được các nhiếp ảnh gia liên tục kêu tên và được dành riêng một khoảng thời gian đi trên thảm vắng người. Messi leo lên cầu thang, giơ hai chân “vẫy chào” trong tiếng hò reo của đám đông.



Messi từng tham gia bộ phim Anatomy of A Fall (tựa Việt: Kỳ Án Trên Đồi Tuyết) của đạo diễn Justine Triet. Trong phim, Messi đóng vai Snoop, chú cún cưng là bạn đồng hành của cậu bé khiếm thị tên Daniel. Cậu bé 11 tuổi Daniel đứng giữa cuộc chiến của pháp lý và tình người khi mẹ của cậu bị cáo buộc sát hại cha của cậu. Đạo diễn Justine Triet đánh giá chú chó Messi đóng vai trò quan trọng trong phim, và chia sẻ việc huấn luyện cho giống chó chăn cừu này chỉ mất 2 tháng.



Anatomy of A Fall từng thắng giải cao nhất - Cành cọ vàng tại LHP Cannes lần thứ 76, còn Messi giành Palm Dog, giải phụ do các nhà phê bình điện ảnh quốc tế trao tặng cho các con chó, hoặc đàn chó có màn thể hiện tốt. Phần thưởng gồm một chiếc vòng cổ bằng da cho chó có chữ "Palm Dog". Tên hạng mục này là một cách chơi chữ so với giải Cành cọ vàng (Palme d'Or).



Ở Oscar 2024, hình ảnh chú chó Messi ngồi tại hàng ghế khách mời, cổ đeo chiếc nơ đen trang trọng cũng "gây sốt" trên MXH. Khi Robert Downey Jr. lên nhận giải Nam phụ xuất sắc nhất nhờ Oppenheimer, máy quay đã ghi lại khoảnh khắc Messi "vỗ tay" chúc mừng.